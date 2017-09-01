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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142043

А вы знаете, Порошенко, без гражданства, вряд ли прорывался бы так через границу в Украину..

Во-рервых, он точно знает, что его вообще никто встречать бы не пришёл, а во-вторых - на хрена ему возвращаться в Украину, если он уже нагреб столько, что преспокойно может греть свою офшорную душу до конца своих дней на каких-нибудь экзотических островах, а не получать геморрой отсиживая в украинской камере срок...

12
315
 
 систематик
14.09.2017
  343
 Порошенко (2653)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

120
16136
 
 YV
08.09.2017
  4879
 Россия (72252)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

90
595
 
 ot63
09.09.2017
  3545
 коррупция (7438), реформы (2822)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

85
792
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  2934
 Россия (72252)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

78
1492
 
 ot63
08.09.2017
  2774
 Россия (72252)

- Почему война с Россией гибридная?
- Потому, что Сурков - получеченец, Шойгу - полутувинец, а Путин - полудурок.

73
1083
 
 YV
10.09.2017
  3485
 Россия (72252)

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

71
172
 
 Сергей76
13.09.2017
  2676
 Путин (24236)

Никак не возьму в толк, если депутат - СЛУГА народа, то какая может быть у слуги неприкосновенность?

71
1081
 
 YV
11.09.2017
  2696
 ВР (22996)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

69
1079
 
 YV
09.09.2017
  3945
 украинцы (2591)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

68
674
 
 YV
09.09.2017
  2063
 ВР (22996)

А вы знаете, что "СТЕНА" на границе с Россией может быть построена за одну ночь, для этого Саакашвали должен сделать заявление, что въедет в Украину из России...

64
367
 
 Разноязычный Украинец
09.09.2017
  2090
 Саакашвили (2100)

Если бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то никакой войны в Донбассе...

62
870
 
 Andrey Dark
11.09.2017
  1878
 Саакашвили (2100)

Россия на Донбассе не является стороной конфликта!
А ведь верно! Россия - сплошной конфликт!

Где "не является ", там сразу - конфликт!

61
667
 
 Леонид Ена 5316fb1e
08.09.2017
  3684
 Россия (72252)

Янык собирал "титушек", чтобы не пустить украинский народ в Европу. Порошенко собрал "титушек", чтобы не пустить украинский народ встретить оппозицинного политика, приезжающего из Европы.

Вот, в принципе, и вся разница между двумя морально и политически нечистоплотными "годувальниками" титушек.

59
2281
 
 систематик
11.09.2017
  3321
 коррупция (7438), Порошенко (13788), Янукович (32612)

Не так страшно возвращение Саакашвили в Украину, как истерика власти по этому поводу.

59
1877
 
 Евгений Цуканов
10.09.2017
  3311
 Саакашвили (2100)

Подлый, мстительный, мелочный, трусливый и жадный! О ком это я? Может вы знаете?

59
564
 
 Корзин Виктор
11.09.2017
  2369
 власть (2631)
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Цензор.НЕТАнекдотыА вы знаете, Порошенко, без гражданства, вряд ли прорывался бы так через границу в Украину.. Во-рервых, он точно знает,…
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