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Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142014

Следующим ходом многоходовки Путина в дипломатической войне с США будет запрет сотрудникам МИД США продавать квас и матрешки на территории РФ.

10
111
 
 ot63
13.09.2017
  571
 Путин (9954)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

119
16135
 
 YV
08.09.2017
  4787
 Россия (72241)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

94
195
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  3338
 Шойгу (320)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

93
14107
 
 YV
07.09.2017
  4653
 Россия (72241)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

88
593
 
 ot63
09.09.2017
  3455
 коррупция (7437), реформы (2821)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

84
993
 
 YV
07.09.2017
  3530
 Россия (72241)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

81
990
 
 ot63
07.09.2017
  3689
 Путин (24232)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

77
784
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  2570
 Россия (72241)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

77
1491
 
 ot63
08.09.2017
  2718
 Россия (72241)

- Почему война с Россией гибридная?
- Потому, что Сурков - получеченец, Шойгу - полутувинец, а Путин - полудурок.

72
1082
 
 YV
10.09.2017
  3420
 Россия (72241)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

69
1079
 
 YV
09.09.2017
  3896
 украинцы (2591)

Никак не возьму в толк, если депутат - СЛУГА народа, то какая может быть у слуги неприкосновенность?

68
1078
 
 YV
11.09.2017
  2612
 ВР (22995)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

68
674
 
 YV
09.09.2017
  2022
 ВР (22995)

А вы знаете, что "СТЕНА" на границе с Россией может быть построена за одну ночь, для этого Саакашвали должен сделать заявление, что въедет в Украину из России...

65
267
 
 Разноязычный Украинец
09.09.2017
  2048
 Саакашвили (2095)

Если бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то никакой войны в Донбассе...

62
668
 
 Andrey Dark
11.09.2017
  1803
 Саакашвили (2095)

Россия на Донбассе не является стороной конфликта!
А ведь верно! Россия - сплошной конфликт!

Где "не является ", там сразу - конфликт!

61
667
 
 Леонид Ена 5316fb1e
08.09.2017
  3645
 Россия (72241)
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Цензор.НЕТАнекдотыСледующим ходом многоходовки Путина в дипломатической войне с США будет запрет сотрудникам МИД США продавать квас и…
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