Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Лишать граждан Украины гражданства по своему желанию и всуперечь Конституции, минировать границу, на которой в это время находится несколько тысяч мирных граждан (пусть и фейково), мариновать несколько часов подряд поезд с украинскими гражданами на границе и при этом говорить, что "Путин нападет" ?!.. Всё описанное выше, где личные амбиции и обиды ставятся выше покоя и безопасности народа, говорит о том, что "путин" уже напал, вернее его синдром, на самого Порошенко..
54
На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.
Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?
Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…
1981