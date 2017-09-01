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Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142009

Лишать граждан Украины гражданства по своему желанию и всуперечь Конституции, минировать границу, на которой в это время находится несколько тысяч мирных граждан (пусть и фейково), мариновать несколько часов подряд поезд с украинскими гражданами на границе и при этом говорить, что "Путин нападет" ?!.. Всё описанное выше, где личные амбиции и обиды ставятся выше покоя и безопасности народа, говорит о том, что "путин" уже напал, вернее его синдром, на самого Порошенко..

2
02
 
 систематик
13.09.2017
  54
 Порошенко (2653)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

119
15134
 
 YV
08.09.2017
  4723
 Россия (72231)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

94
13107
 
 YV
07.09.2017
  4607
 Россия (72231)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

93
194
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  3287
 Шойгу (320)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

87
592
 
 ot63
09.09.2017
  3395
 коррупция (7437), реформы (2818)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

85
893
 
 YV
07.09.2017
  3496
 Россия (72231)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

80
989
 
 ot63
07.09.2017
  3652
 Путин (24231)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

76
1490
 
 ot63
08.09.2017
  2675
 Россия (72231)

- Почему война с Россией гибридная?
- Потому, что Сурков - получеченец, Шойгу - полутувинец, а Путин - полудурок.

72
981
 
 YV
10.09.2017
  3360
 Россия (72231)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

69
978
 
 YV
09.09.2017
  3847
 украинцы (2590)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

68
573
 
 YV
09.09.2017
  1981
 ВР (22995)

Никак не возьму в толк, если депутат - СЛУГА народа, то какая может быть у слуги неприкосновенность?

67
976
 
 YV
11.09.2017
  2542
 ВР (22995)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

66
773
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  2257
 Россия (72231)

А вы знаете, что "СТЕНА" на границе с Россией может быть построена за одну ночь, для этого Саакашвали должен сделать заявление, что въедет в Украину из России...

64
266
 
 Разноязычный Украинец
09.09.2017
  2007
 Саакашвили (2088)

Россия на Донбассе не является стороной конфликта!
А ведь верно! Россия - сплошной конфликт!

Где "не является ", там сразу - конфликт!

61
667
 
 Леонид Ена 5316fb1e
08.09.2017
  3608
 Россия (72231)

Если бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то никакой войны в Донбассе...

61
667
 
 Andrey Dark
11.09.2017
  1743
 Саакашвили (2088)
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Цензор.НЕТАнекдотыЛишать граждан Украины гражданства по своему желанию и всуперечь Конституции, минировать границу, на которой в это…
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