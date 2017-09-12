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- Я посажу Коломойского этого кота Беню!
- Я снесу все заборы что бы одесситы имели свободный доступ к морю!
- Я вернусь в Украину через "Краковец"!
- С фронта сняли боевую технику что бы не пустить меня в Украину!
- Я легально нахожусь в Украине!
- Мой паспорт украли пограничники!
- Мой паспорт в кабинете Порошенко!
P. S. Рождение новой поговорки, "Врёт как Саакашвили"?
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На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.
Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?
Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…
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