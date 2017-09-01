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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141957

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

19
019
 
 Сергей76
13.09.2017
  405
 Путин (9954)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

118
16134
 
 YV
08.09.2017
  4749
 Россия (72236)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

93
194
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  3310
 Шойгу (320)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

93
14107
 
 YV
07.09.2017
  4629
 Россия (72236)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

88
593
 
 ot63
09.09.2017
  3424
 коррупция (7437), реформы (2819)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

84
993
 
 YV
07.09.2017
  3516
 Россия (72236)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

81
990
 
 ot63
07.09.2017
  3674
 Путин (24231)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

77
1491
 
 ot63
08.09.2017
  2697
 Россия (72236)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

72
779
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  2428
 Россия (72236)

- Почему война с Россией гибридная?
- Потому, что Сурков - получеченец, Шойгу - полутувинец, а Путин - полудурок.

71
1081
 
 YV
10.09.2017
  3394
 Россия (72236)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

68
1078
 
 YV
09.09.2017
  3873
 украинцы (2591)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

67
673
 
 YV
09.09.2017
  2004
 ВР (22995)

Никак не возьму в толк, если депутат - СЛУГА народа, то какая может быть у слуги неприкосновенность?

66
1076
 
 YV
11.09.2017
  2580
 ВР (22995)

А вы знаете, что "СТЕНА" на границе с Россией может быть построена за одну ночь, для этого Саакашвали должен сделать заявление, что въедет в Украину из России...

64
266
 
 Разноязычный Украинец
09.09.2017
  2028
 Саакашвили (2093)

Россия на Донбассе не является стороной конфликта!
А ведь верно! Россия - сплошной конфликт!

Где "не является ", там сразу - конфликт!

61
667
 
 Леонид Ена 5316fb1e
08.09.2017
  3626
 Россия (72236)

Если бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то никакой войны в Донбассе...

61
667
 
 Andrey Dark
11.09.2017
  1774
 Саакашвили (2093)
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Цензор.НЕТАнекдотыПутина и вправду нужно делать царем. Потому что в России никогда не было импичмента президента. А вот свержение царя -…
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