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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141928

Чувак, який бухий бився з німецькими прикордонниками у Франкфурті, прикриваючись дипломатичним паспортом, розказує про верховенство права.

Нонсенс…

12
315
 
 YV
12.09.2017
  382
 Луценко (675)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

116
14130
 
 YV
08.09.2017
  4531
 Россия (72217)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

93
12105
 
 YV
07.09.2017
  4451
 Россия (72217)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

91
192
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  3137
 Шойгу (320)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

85
792
 
 YV
07.09.2017
  3377
 Россия (72217)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

83
487
 
 ot63
09.09.2017
  3221
 коррупция (7432), реформы (2818)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

79
887
 
 ot63
07.09.2017
  3549
 Путин (24223)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

74
1387
 
 ot63
08.09.2017
  2563
 Россия (72217)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

70
979
 
 ot63
06.09.2017
  2982
 Россия (72217)

- Почему война с Россией гибридная?
- Потому, что Сурков - получеченец, Шойгу - полутувинец, а Путин - полудурок.

69
776
 
 YV
10.09.2017
  3120
 Россия (72217)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

68
876
 
 YV
09.09.2017
  3693
 украинцы (2589)

Путин попросил не загонять Северную Корею в угол, потому что ей будет там тесно вместе с Россией.

67
1077
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  3216
 КНДР (340), Путин (24223)

Пока Путин ловил щуку, Кадыров поставил его раком.

67
1279
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  4447
 Кадыров (629), Путин (24223)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

65
469
 
 YV
09.09.2017
  1851
 ВР (22994)

Проработав простым оператором котельной и выйдя на пенсию, мама Олега Ляшка приобрела кучу квартир в Киеве и земельных участков вокруг него, а потом стала их продавать.

Котельная – хорошая школа бизнеса и жизни.

64
1074
 
 YV
06.09.2017
  3821
 Ляшко (1531)

А вы знаете, что "СТЕНА" на границе с Россией может быть построена за одну ночь, для этого Саакашвали должен сделать заявление, что въедет в Украину из России...

60
262
 
 Разноязычный Украинец
09.09.2017
  1902
 Саакашвили (2062)
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Цензор.НЕТАнекдотыЧувак, який бухий бився з німецькими прикордонниками у Франкфурті, прикриваючись дипломатичним паспортом, розказує…
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