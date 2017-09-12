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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141922

Российскую историю столько раз переписывали, что уже и позабыли, с чего начинали.

 
00
 
 санитар шестой палаты
12.09.2017
  1
 Россия (10163)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

117
13130
 
 YV
08.09.2017
  4453
 Росія (7632)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

93
12105
 
 YV
07.09.2017
  4386
 Росія (7632)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

91
192
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  3074
 Шойгу (80)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

85
792
 
 YV
07.09.2017
  3320
 Росія (7632)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

83
487
 
 ot63
09.09.2017
  3183
 корупція (1624), реформи (928)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

79
887
 
 ot63
07.09.2017
  3525
 Путін (1778)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

75
1287
 
 ot63
08.09.2017
  2538
 Росія (7632)

- Почему война с Россией гибридная?
- Потому, что Сурков - получеченец, Шойгу - полутувинец, а Путин - полудурок.

70
676
 
 YV
10.09.2017
  3063
 Росія (7632)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

70
979
 
 ot63
06.09.2017
  2968
 Росія (7632)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

69
776
 
 YV
09.09.2017
  3656
 українці (256)

Пока Путин ловил щуку, Кадыров поставил его раком.

67
1279
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  4433
 Кадиров (57), Путін (1778)

Путин попросил не загонять Северную Корею в угол, потому что ей будет там тесно вместе с Россией.

67
1077
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  3202
 КНДР (196), Путін (1778)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

66
369
 
 YV
09.09.2017
  1820
 ВР (2725)

Проработав простым оператором котельной и выйдя на пенсию, мама Олега Ляшка приобрела кучу квартир в Киеве и земельных участков вокруг него, а потом стала их продавать.

Котельная – хорошая школа бизнеса и жизни.

64
1074
 
 YV
06.09.2017
  3809
 Ляшко (338)

А вы знаете, что "СТЕНА" на границе с Россией может быть построена за одну ночь, для этого Саакашвали должен сделать заявление, что въедет в Украину из России...

60
262
 
 Разноязычный Украинец
09.09.2017
  1876
 Саакашвілі Міхеіл (466)
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Цензор.НЕТАнекдотыРоссийскую историю столько раз переписывали, что уже и позабыли, с чего начинали.
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