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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141890

- Куме, чому так стрімко дорожчають продукт?
- Вони мабуть не чули заяву Гройсмана, що причин для цього нема.

3
14
 
 Корзин Виктор
11.09.2017
  287
 Гройсман (334)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

113
13126
 
 YV
08.09.2017
  4249
 Россия (72209)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

92
12104
 
 YV
07.09.2017
  4236
 Россия (72209)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

90
191
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  2954
 Шойгу (320)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

84
791
 
 YV
07.09.2017
  3188
 Россия (72209)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

80
484
 
 ot63
09.09.2017
  2968
 коррупция (7432), реформы (2818)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

78
886
 
 ot63
07.09.2017
  3431
 Путин (24221)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

72
1284
 
 ot63
08.09.2017
  2419
 Россия (72209)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

71
172
 
 Сергей76
05.09.2017
  2546
 Путин (24221)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

69
978
 
 ot63
06.09.2017
  2903
 Россия (72209)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

67
673
 
 YV
09.09.2017
  3428
 украинцы (2589)

Пока Путин ловил щуку, Кадыров поставил его раком.

66
1278
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  4368
 Кадыров (629), Путин (24221)

Путин попросил не загонять Северную Корею в угол, потому что ей будет там тесно вместе с Россией.

64
1074
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  3142
 КНДР (337), Путин (24221)

- Почему война с Россией гибридная?
- Потому, что Сурков - получеченец, Шойгу - полутувинец, а Путин - полудурок.

63
669
 
 YV
10.09.2017
  2648
 Россия (72209)

Проработав простым оператором котельной и выйдя на пенсию, мама Олега Ляшка приобрела кучу квартир в Киеве и земельных участков вокруг него, а потом стала их продавать.

Котельная – хорошая школа бизнеса и жизни.

63
1073
 
 YV
06.09.2017
  3750
 Ляшко (1531)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

61
364
 
 YV
09.09.2017
  1642
 ВР (22990)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Куме, чому так стрімко дорожчають продукт? - Вони мабуть не чули заяву Гройсмана, що причин для цього нема.
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