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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141837

Когда Саакашвили захочет в следующий раз въехать в Украину, все места в поезде «Перемышль-Киев» будут возле туалета.

6
82
 
 Евгений Цуканов
11.09.2017
  342
 Саакашвили (201)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

111
12123
 
 YV
08.09.2017
  4125
 Россия (72205)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

93
11104
 
 YV
07.09.2017
  4169
 Россия (72205)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

90
191
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  2912
 Шойгу (320)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

85
691
 
 YV
07.09.2017
  3142
 Россия (72205)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

77
885
 
 ot63
07.09.2017
  3397
 Путин (24221)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

76
480
 
 ot63
09.09.2017
  2846
 коррупция (7431), реформы (2816)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

71
1283
 
 ot63
08.09.2017
  2363
 Россия (72205)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

71
172
 
 Сергей76
05.09.2017
  2531
 Путин (24221)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

69
978
 
 ot63
06.09.2017
  2885
 Россия (72205)

Пока Путин ловил щуку, Кадыров поставил его раком.

66
1278
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  4350
 Кадыров (629), Путин (24221)

Проработав простым оператором котельной и выйдя на пенсию, мама Олега Ляшка приобрела кучу квартир в Киеве и земельных участков вокруг него, а потом стала их продавать.

Котельная – хорошая школа бизнеса и жизни.

65
873
 
 YV
06.09.2017
  3728
 Ляшко (1531)

Путин попросил не загонять Северную Корею в угол, потому что ей будет там тесно вместе с Россией.

64
1074
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  3128
 КНДР (337), Путин (24221)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

62
466
 
 YV
09.09.2017
  3287
 украинцы (2587)

Россия на Донбассе не является стороной конфликта!
А ведь верно! Россия - сплошной конфликт!

Где "не является ", там сразу - конфликт!

58
563
 
 Леонид Ена 5316fb1e
08.09.2017
  3340
 Россия (72205)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

57
259
 
 YV
09.09.2017
  1540
 ВР (22990)
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Цензор.НЕТАнекдотыКогда Саакашвили захочет в следующий раз въехать в Украину, все места в поезде «Перемышль-Киев» будут возле туалета.
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