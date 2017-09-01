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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141828

Если бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то никакой войны в Донбассе...

4
04
 
 Andrey Dark
11.09.2017
  52
 Саакашвили (201)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

111
11122
 
 YV
08.09.2017
  4085
 Россия (72205)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

93
10103
 
 YV
07.09.2017
  4147
 Россия (72205)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

89
190
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  2889
 Шойгу (320)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

85
590
 
 YV
07.09.2017
  3124
 Россия (72205)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

76
884
 
 ot63
07.09.2017
  3379
 Путин (24220)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

75
479
 
 ot63
09.09.2017
  2790
 коррупция (7430), реформы (2816)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

71
172
 
 Сергей76
05.09.2017
  2524
 Путин (24220)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

70
1282
 
 ot63
08.09.2017
  2342
 Россия (72205)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

69
978
 
 ot63
06.09.2017
  2875
 Россия (72205)

Пока Путин ловил щуку, Кадыров поставил его раком.

65
1277
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  4335
 Кадыров (629), Путин (24220)

Путин попросил не загонять Северную Корею в угол, потому что ей будет там тесно вместе с Россией.

64
1074
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  3119
 КНДР (337), Путин (24220)

Проработав простым оператором котельной и выйдя на пенсию, мама Олега Ляшка приобрела кучу квартир в Киеве и земельных участков вокруг него, а потом стала их продавать.

Котельная – хорошая школа бизнеса и жизни.

64
872
 
 YV
06.09.2017
  3714
 Ляшко (1531)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

63
366
 
 YV
09.09.2017
  3206
 украинцы (2587)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

57
158
 
 YV
09.09.2017
  1506
 ВР (22990)

Россия на Донбассе не является стороной конфликта!
А ведь верно! Россия - сплошной конфликт!

Где "не является ", там сразу - конфликт!

57
562
 
 Леонид Ена 5316fb1e
08.09.2017
  3310
 Россия (72205)
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Цензор.НЕТАнекдотыЕсли бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то…
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