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Министр обороны Полторак: "Оплот" - "современная боевая машина, которая в настоящее время экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении Вооруженных Сил Украины".
- Куме, і це після трьох років війни? Так хто з Росіею воює, ми чі "многие страны мира"?!
- З таким говнокомандуючим "Оплот" з'явиться раніше у терористів чім у наших військових.
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На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.
Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?
Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…
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