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А вы не задумывались, что если бы тогда так границу держали, как сейчас держат против одного Михо, то "йо...утый Вова" сейчас бы в Кремле тупо локти себе кусал, а "ихтамнеты" бы нажравшись боярышника дрались и крушили всё в собственном "Сортире", а не в украинских городах и селах.. Чем же тогда думал, "Главноторгующий" и "Многобещающий", ты наш ?..
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