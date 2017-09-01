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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141776

Главная интрига сегодняшнего дня – сможет ли Порошенко доказать, что Саакашвили невпихуемый в Украину.

1
34
 
 Евгений Цуканов
10.09.2017
  86
 Порошенко (2653), Саакашвили (201)
 ТОП недели

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

98
9107
 
 YV
08.09.2017
  3675
 Россия (72199)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

91
10101
 
 YV
07.09.2017
  3929
 Россия (72199)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

85
186
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  2701
 Шойгу (320)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

81
586
 
 YV
07.09.2017
  2931
 Россия (72199)

Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов — доказано Ким Чен Ыном. Горькая ирония, но что-то в этом есть…

81
1596
 
 ot63
04.09.2017
  4061
 Ким Чен Ын (66)

Согласно Фрейду человек говорит о том, чего ему не хватает. Голодный человек говорит о еде, кому не хватает cекcа, говорит о cекcе, человек, у которого нет денег — о деньгах, а политики, олигархи и банкиры говорят о чести, совести и морали …

76
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 ot63
04.09.2017
  3086
 украинцы (2587)

В 300-х километрах от Владивостока взорвана водородная бомба, а в СМИ РФ главная угроза россиянам - это украинизация Украины и гей-браки в ЕС.

74
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 YV
04.09.2017
  3819
 Россия (72199)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

73
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 ot63
07.09.2017
  3224
 Путин (24220)

Российский патриотизм — это когда видишь, что руководитель твоей страны больной на голову, а ты делаешь вид, что не замечаешь этого.

71
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 YV
04.09.2017
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 Россия (72199)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

70
878
 
 ot63
06.09.2017
  2814
 Россия (72199)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

70
171
 
 Сергей76
05.09.2017
  2475
 Путин (24220)

Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Это все, что вы должны знать о его внешнеполитических успехах.

69
978
 
 YV
03.09.2017
  4420
 Путин (24220)

Пока Путин ловил щуку, Кадыров поставил его раком.

65
1277
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  4256
 Кадыров (629), Путин (24220)

Проработав простым оператором котельной и выйдя на пенсию, мама Олега Ляшка приобрела кучу квартир в Киеве и земельных участков вокруг него, а потом стала их продавать.

Котельная – хорошая школа бизнеса и жизни.

64
872
 
 YV
06.09.2017
  3632
 Ляшко (1531)

Россияне и чего вы так всполошились по поводу поставок летального оружия Украине? Вас же там нет!

63
1073
 
 ot63
08.09.2017
  2075
 Россия (72199)
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Цензор.НЕТАнекдотыГлавная интрига сегодняшнего дня – сможет ли Порошенко доказать, что Саакашвили невпихуемый в Украину.
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