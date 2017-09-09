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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141760

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

10
010
 
 YV
09.09.2017
  122
 ВР (1168)
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Цензор.НЕТАнекдотыНа засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів. Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на…
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