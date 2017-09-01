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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141750

Вата из Крыма с воплями встречала «освободителей» . Дождались! Армия “освободителей” продолжает освобождать Крым от кримчан.

2
13
 
 ot63
09.09.2017
  32
 Крым (1481)
 ТОП недели

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

87
996
 
 YV
07.09.2017
  3551
 Россия (72194)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

81
182
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  2453
 Шойгу (320)

Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов — доказано Ким Чен Ыном. Горькая ирония, но что-то в этом есть…

81
1394
 
 ot63
04.09.2017
  3936
 Ким Чен Ын (66)

-Здравствуйте, я - русский солдат и миротворец.
-Здравствуйте, а я - проститутка и девственница.

79
786
 
 YV
08.09.2017
  2448
 Россия (72194)

Россия - это такое светское государство, в котором с Кораном на улицу выйти можно, а с Конституцией - нельзя.

79
281
 
 Сергей76
02.09.2017
  4327
 Россия (72194)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

77
481
 
 YV
07.09.2017
  2710
 Россия (72194)

Согласно Фрейду человек говорит о том, чего ему не хватает. Голодный человек говорит о еде, кому не хватает cекcа, говорит о cекcе, человек, у которого нет денег — о деньгах, а политики, олигархи и банкиры говорят о чести, совести и морали …

76
783
 
 ot63
04.09.2017
  3024
 украинцы (2586)

В СССР люди были согласны терпеть что угодно лишь бы не было войны.
В РФ готовы терпеть что угодно лишь бы была война.

76
278
 
 Сергей76
03.09.2017
  2546
 Россия (72194), СССР (737)

В 300-х километрах от Владивостока взорвана водородная бомба, а в СМИ РФ главная угроза россиянам - это украинизация Украины и гей-браки в ЕС.

73
1184
 
 YV
04.09.2017
  3755
 Россия (72194)

Путина уже давно пора наградить орденом "За возрождение НАТО".

71
576
 
 ot63
07.09.2017
  3004
 Путин (24220)

Российский патриотизм — это когда видишь, что руководитель твоей страны больной на голову, а ты делаешь вид, что не замечаешь этого.

71
980
 
 YV
04.09.2017
  4253
 Россия (72194)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

69
675
 
 ot63
06.09.2017
  2723
 Россия (72194)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

69
170
 
 Сергей76
05.09.2017
  2410
 Путин (24220)

Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Это все, что вы должны знать о его внешнеполитических успехах.

68
876
 
 YV
03.09.2017
  4373
 Путин (24220)

Путин заговорил об искусственном интеллекте. Но, чтобы его создать, нужно иметь свой собственный. Естественный.

63
972
 
 YV
03.09.2017
  3944
 Путин (24220)
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Цензор.НЕТАнекдотыВата из Крыма с воплями встречала «освободителей» . Дождались! Армия “освободителей” продолжает освобождать Крым от кримчан.
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