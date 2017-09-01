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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141721

Ким Чен Ын благодарен России за гениальную подсказку Менделеева, что водород -- элемент номер один.

4
15
 
 Роман Бургарт
08.09.2017
  426
 Ким Чен Ын (12)
 ТОП недели

Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов — доказано Ким Чен Ыном. Горькая ирония, но что-то в этом есть…

81
1293
 
 ot63
04.09.2017
  3833
 Ким Чен Ин (22)

Россия - это такое светское государство, в котором с Кораном на улицу выйти можно, а с Конституцией - нельзя.

78
280
 
 Сергей76
02.09.2017
  4241
 Росія (7609)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

76
985
 
 YV
07.09.2017
  3155
 Росія (7609)

В СССР люди были согласны терпеть что угодно лишь бы не было войны.
В РФ готовы терпеть что угодно лишь бы была война.

75
277
 
 Сергей76
03.09.2017
  2486
 Росія (7609), СРСР (120)

Согласно Фрейду человек говорит о том, чего ему не хватает. Голодный человек говорит о еде, кому не хватает cекcа, говорит о cекcе, человек, у которого нет денег — о деньгах, а политики, олигархи и банкиры говорят о чести, совести и морали …

75
782
 
 ot63
04.09.2017
  2956
 українці (253)

В 300-х километрах от Владивостока взорвана водородная бомба, а в СМИ РФ главная угроза россиянам - это украинизация Украины и гей-браки в ЕС.

74
1084
 
 YV
04.09.2017
  3687
 Росія (7609)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

73
174
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  2184
 Шойгу (80)

Российский патриотизм — это когда видишь, что руководитель твоей страны больной на голову, а ты делаешь вид, что не замечаешь этого.

70
979
 
 YV
04.09.2017
  4183
 Росія (7609)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

68
169
 
 Сергей76
05.09.2017
  2338
 Путін (1773)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

68
472
 
 YV
07.09.2017
  2423
 Росія (7609)

Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Это все, что вы должны знать о его внешнеполитических успехах.

67
875
 
 YV
03.09.2017
  4325
 Путін (1773)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

66
571
 
 ot63
06.09.2017
  2610
 Росія (7609)

Пока Путин ловил щуку, Кадыров поставил его раком.

62
1072
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  4024
 Кадиров (55), Путін (1773)

-Куме, а у чому головна національна риса руськіх, їх особливість?
-Куме, в Україні мешка десятки націй та народностей, а "угнєтают" тільки руськіх.

62
668
 
 Кум королю
02.09.2017
  3916
 Росія (7609)

Путин заговорил об искусственном интеллекте. Но, чтобы его создать, нужно иметь свой собственный. Естественный.

62
971
 
 YV
03.09.2017
  3909
 Путін (1773)
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Цензор.НЕТАнекдотыКим Чен Ын благодарен России за гениальную подсказку Менделеева, что водород -- элемент номер один.
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