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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141666

Вы будете смеяться, но «Укрпочта" таки получила лицензию на поставку природного газа в Украине.

А у нас на почте - газ.
А - у вас?

1
67
 
 Евгений Цуканов
08.09.2017
  372
 Укрпочта (0)
 ТОП недели

Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов — доказано Ким Чен Ыном. Горькая ирония, но что-то в этом есть…

80
1292
 
 ot63
04.09.2017
  3791
 Ким Чен Ын (66)

Поздравлять школьников и учителей с началом учебного года - всё равно, что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ.

79
1089
 
 YV
01.09.2017
  4137
 украинцы (2585)

Россия - это такое светское государство, в котором с Кораном на улицу выйти можно, а с Конституцией - нельзя.

78
280
 
 Сергей76
02.09.2017
  4207
 Россия (72180)

В СССР люди были согласны терпеть что угодно лишь бы не было войны.
В РФ готовы терпеть что угодно лишь бы была война.

74
276
 
 Сергей76
03.09.2017
  2458
 Россия (72180), СССР (737)

Согласно Фрейду человек говорит о том, чего ему не хватает. Голодный человек говорит о еде, кому не хватает cекcа, говорит о cекcе, человек, у которого нет денег — о деньгах, а политики, олигархи и банкиры говорят о чести, совести и морали …

74
781
 
 ot63
04.09.2017
  2921
 украинцы (2585)

В 300-х километрах от Владивостока взорвана водородная бомба, а в СМИ РФ главная угроза россиянам - это украинизация Украины и гей-браки в ЕС.

73
1083
 
 YV
04.09.2017
  3653
 Россия (72180)

Россия-миротворец - это все равно, что людоед-вегетарианец.

69
877
 
 YV
07.09.2017
  2971
 Россия (72180)

Российский патриотизм — это когда видишь, что руководитель твоей страны больной на голову, а ты делаешь вид, что не замечаешь этого.

69
978
 
 YV
04.09.2017
  4153
 Россия (72180)

Шойгу хочет уничтожать флот США с помощью спутников. Идея хороша, падают они часто. Но как заставить их флот подплывать к месту падения, а?

68
169
 
 Andrey Dark
07.09.2017
  2072
 Шойгу (320)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

67
168
 
 Сергей76
05.09.2017
  2307
 Путин (24217)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

66
369
 
 ot63
06.09.2017
  2548
 Россия (72180)

Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Это все, что вы должны знать о его внешнеполитических успехах.

66
874
 
 YV
03.09.2017
  4304
 Путин (24217)

В России раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…

66
369
 
 YV
07.09.2017
  2290
 Россия (72180)

Пока Путин ловил щуку, Кадыров поставил его раком.

62
971
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  3958
 Кадыров (627), Путин (24217)

-Куме, а у чому головна національна риса руськіх, їх особливість?
-Куме, в Україні мешка десятки націй та народностей, а "угнєтают" тільки руськіх.

62
668
 
 Кум королю
02.09.2017
  3896
 Россия (72180)
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Цензор.НЕТАнекдотыВы будете смеяться, но «Укрпочта" таки получила лицензию на поставку природного газа в Украине. А у нас на почте -…
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