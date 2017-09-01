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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141659

А вы знаете, что после заявления замглавы погранслужбы Серватюка о том, что решение, о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор, на АПП "Краковец" проведена лотерея по определению этого младшего дежурного инспектора с присвоением ему почётного титула "Лузер года".

1
32
 
 Старый зольдат
07.09.2017
  328
 Саакашвили (201)
 ТОП недели

Поздравлять школьников и учителей с началом учебного года - всё равно, что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ.

78
1088
 
 YV
01.09.2017
  3968
 украинцы (2582)

Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов — доказано Ким Чен Ыном. Горькая ирония, но что-то в этом есть…

77
1289
 
 ot63
04.09.2017
  3555
 Ким Чен Ын (66)

Россия - это такое светское государство, в котором с Кораном на улицу выйти можно, а с Конституцией - нельзя.

77
279
 
 Сергей76
02.09.2017
  4036
 Россия (72169)

В 300-х километрах от Владивостока взорвана водородная бомба, а в СМИ РФ главная угроза россиянам - это украинизация Украины и гей-браки в ЕС.

72
1082
 
 YV
04.09.2017
  3500
 Россия (72169)

В СССР люди были согласны терпеть что угодно лишь бы не было войны.
В РФ готовы терпеть что угодно лишь бы была война.

72
274
 
 Сергей76
03.09.2017
  2306
 Россия (72169), СССР (737)

Согласно Фрейду человек говорит о том, чего ему не хватает. Голодный человек говорит о еде, кому не хватает cекcа, говорит о cекcе, человек, у которого нет денег — о деньгах, а политики, олигархи и банкиры говорят о чести, совести и морали …

71
778
 
 ot63
04.09.2017
  2797
 украинцы (2582)

Российский патриотизм — это когда видишь, что руководитель твоей страны больной на голову, а ты делаешь вид, что не замечаешь этого.

68
977
 
 YV
04.09.2017
  4018
 Россия (72169)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

65
166
 
 Сергей76
05.09.2017
  2158
 Путин (24212)

Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Это все, что вы должны знать о его внешнеполитических успехах.

64
872
 
 YV
03.09.2017
  4205
 Путин (24212)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

60
363
 
 ot63
06.09.2017
  2142
 Россия (72169)

-Куме, а у чому головна національна риса руськіх, їх особливість?
-Куме, в Україні мешка десятки націй та народностей, а "угнєтают" тільки руськіх.

60
666
 
 Кум королю
02.09.2017
  3824
 Россия (72169)

Пока Путин ловил щуку, Кадыров поставил его раком.

59
766
 
 Евгений Цуканов
06.09.2017
  3433
 Кадыров (627), Путин (24212)

Путин заговорил об искусственном интеллекте. Но, чтобы его создать, нужно иметь свой собственный. Естественный.

59
968
 
 YV
03.09.2017
  3803
 Путин (24212)

На примере Трампа и Путина прекрасно видно - президент, знающий, что у каждого гражданина по два ствола, ведёт себя иначе, чем президент, у которого у каждого гражданина по телевизору.

58
866
 
 ot63
01.09.2017
  3027
 Путин (24212), Трамп (1371)

Из выступления главы "народного совета" террористической организации "ЛНР" Владимир Дегтяренко:
"4 тысячи лет назад здесь не было великих укров – здесь были горняки Донбасса. И они тогда еще, 4 тысячи лет назад, здесь добывали уголь и продавали этот уголь... они этот уголь продавали... никому они этот уголь не продавали, потому что не было великих укров. Поэтому горняки Донбасса 4 тысячи лет назад добывали уголь и сразу же закапывали его обратно! "

57
259
 
 Разноязычный Украинец
03.09.2017
  2365
 Донбасс (15988)
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Цензор.НЕТАнекдотыА вы знаете, что после заявления замглавы погранслужбы Серватюка о том, что решение, о пропуске Саакашвили на…
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