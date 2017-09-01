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А вы знаете, что после заявления замглавы погранслужбы Серватюка о том, что решение, о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор, на АПП "Краковец" проведена лотерея по определению этого младшего дежурного инспектора с присвоением ему почётного титула "Лузер года".
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Из выступления главы "народного совета" террористической организации "ЛНР" Владимир Дегтяренко:
"4 тысячи лет назад здесь не было великих укров – здесь были горняки Донбасса. И они тогда еще, 4 тысячи лет назад, здесь добывали уголь и продавали этот уголь... они этот уголь продавали... никому они этот уголь не продавали, потому что не было великих укров. Поэтому горняки Донбасса 4 тысячи лет назад добывали уголь и сразу же закапывали его обратно! "
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