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ГПУ предъявила обвинение в «захвате власти» экс-президенту Януковичу, поскольку изменение Конституции Украины в 2010 году было ничем иным, как «захватом государственной власти неконституционным способом».
Причём по закону о выборах, который вернул Янукович и который действует доныне, выбран самый незаконный в мире парламент, который утвердил самый незаконный в мире Кабмин и теперь принимает самые незаконные в мире законы. Вот такая вот "Европа+".
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"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..
"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.
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