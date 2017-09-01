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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141619

-Гражданін Іванов, Російскій Суд, Самий Гуманний Суд В Мірє пріговаріваєт вас к дєсяті годам тюрємного заключєнія за прізиви протів політікі Вєлікой Нєпобєдімой Могучєй Скрєпно-Нєдєлімой Росіі. Вам понятєн пріговор?
-Воша чєсть,с плакатом "Ми за Мір", за которий мнє дают дєсять лєт, я виходіл на Красную Площаж в 1985году.
-Осуждєнний Іванов, прєступлєнія связанниє с прізивамі протів політікі Вєлікой Нєпобєдімой Могучєй Скрєпно-Нєдєлімой Росіі нє імєют срока давності!

4
15
 
 Кум королю
07.09.2017
  215
 Россия (10162)
 ТОП недели

Поздравлять школьников и учителей с началом учебного года - всё равно, что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ.

78
1088
 
 YV
01.09.2017
  3933
 украинцы (2582)

Россия - это такое светское государство, в котором с Кораном на улицу выйти можно, а с Конституцией - нельзя.

77
279
 
 Сергей76
02.09.2017
  4000
 Россия (72162)

Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов — доказано Ким Чен Ыном. Горькая ирония, но что-то в этом есть…

77
1289
 
 ot63
04.09.2017
  3511
 Ким Чен Ын (66)

В СССР люди были согласны терпеть что угодно лишь бы не было войны.
В РФ готовы терпеть что угодно лишь бы была война.

72
274
 
 Сергей76
03.09.2017
  2281
 Россия (72162), СССР (737)

В 300-х километрах от Владивостока взорвана водородная бомба, а в СМИ РФ главная угроза россиянам - это украинизация Украины и гей-браки в ЕС.

72
1082
 
 YV
04.09.2017
  3467
 Россия (72162)

Согласно Фрейду человек говорит о том, чего ему не хватает. Голодный человек говорит о еде, кому не хватает cекcа, говорит о cекcе, человек, у которого нет денег — о деньгах, а политики, олигархи и банкиры говорят о чести, совести и морали …

71
778
 
 ot63
04.09.2017
  2768
 украинцы (2582)

Российский патриотизм — это когда видишь, что руководитель твоей страны больной на голову, а ты делаешь вид, что не замечаешь этого.

67
976
 
 YV
04.09.2017
  3991
 Россия (72162)

"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..

"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.

65
1378
 
 систематик
31.08.2017
  3871
 Аваков (2616)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

64
165
 
 Сергей76
05.09.2017
  2127
 Путин (24212)

Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Это все, что вы должны знать о его внешнеполитических успехах.

64
872
 
 YV
03.09.2017
  4188
 Путин (24212)

Свинская солидарность.

Когда одну свинью депортируют из Украины, все остальные начинают визжать, как резанные!

63
770
 
 Свидетель Покращення
31.08.2017
  3467
 Россия (72162)

Когда смотришь на россиян начинаешь понимать, что Шариков таки сбежал от профессора Преображенского... и успешно размножился.

60
262
 
 ot63
06.09.2017
  2062
 Россия (72162)

-Куме, а у чому головна національна риса руськіх, їх особливість?
-Куме, в Україні мешка десятки націй та народностей, а "угнєтают" тільки руськіх.

60
666
 
 Кум королю
02.09.2017
  3809
 Россия (72162)

Путин заговорил об искусственном интеллекте. Но, чтобы его создать, нужно иметь свой собственный. Естественный.

59
968
 
 YV
03.09.2017
  3788
 Путин (24212)

На примере Трампа и Путина прекрасно видно - президент, знающий, что у каждого гражданина по два ствола, ведёт себя иначе, чем президент, у которого у каждого гражданина по телевизору.

58
866
 
 ot63
01.09.2017
  3015
 Путин (24212), Трамп (1371)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Гражданін Іванов, Російскій Суд, Самий Гуманний Суд В Мірє пріговаріваєт вас к дєсяті годам тюрємного заключєнія за…
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