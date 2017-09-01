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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141593

Школьники заявили, что если их обрекут на 12 летнее обучение, то они будут протестовать и требовать, чтобы в каждой школе был школьный ЗАГС и комната для кормления грудных детей, а так же - курилка и бар...

6
06
 
 Разноязычный Украинец
06.09.2017
  239
 украинцы (787)
 ТОП недели

Поздравлять школьников и учителей с началом учебного года - всё равно, что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ.

78
1088
 
 YV
01.09.2017
  3767
 українці (250)

Россия - это такое светское государство, в котором с Кораном на улицу выйти можно, а с Конституцией - нельзя.

74
276
 
 Сергей76
02.09.2017
  3821
 Росія (7574)

Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов — доказано Ким Чен Ыном. Горькая ирония, но что-то в этом есть…

74
1084
 
 ot63
04.09.2017
  3239
 Ким Чен Ин (22)

В 300-х километрах от Владивостока взорвана водородная бомба, а в СМИ РФ главная угроза россиянам - это украинизация Украины и гей-браки в ЕС.

69
1079
 
 YV
04.09.2017
  3226
 Росія (7574)

В СССР люди были согласны терпеть что угодно лишь бы не было войны.
В РФ готовы терпеть что угодно лишь бы была война.

69
271
 
 Сергей76
03.09.2017
  2123
 Росія (7574), СРСР (120)

В Украине на госслужбе не бывает служебных романов. Потому что там все родственники...

66
571
 
 Сергей76
31.08.2017
  3472
 українці (250)

Согласно Фрейду человек говорит о том, чего ему не хватает. Голодный человек говорит о еде, кому не хватает cекcа, говорит о cекcе, человек, у которого нет денег — о деньгах, а политики, олигархи и банкиры говорят о чести, совести и морали …

66
773
 
 ot63
04.09.2017
  2578
 українці (250)

"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..

"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.

64
1377
 
 систематик
31.08.2017
  3796
 Аваков (638)

Свинская солидарность.

Когда одну свинью депортируют из Украины, все остальные начинают визжать, как резанные!

63
770
 
 Свидетель Покращення
31.08.2017
  3404
 Росія (7574)

Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Это все, что вы должны знать о его внешнеполитических успехах.

61
869
 
 YV
03.09.2017
  4056
 Путін (1768)

Российский патриотизм — это когда видишь, что руководитель твоей страны больной на голову, а ты делаешь вид, что не замечаешь этого.

61
970
 
 YV
04.09.2017
  3754
 Росія (7574)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

58
058
 
 Сергей76
05.09.2017
  1746
 Путін (1768)

На примере Трампа и Путина прекрасно видно - президент, знающий, что у каждого гражданина по два ствола, ведёт себя иначе, чем президент, у которого у каждого гражданина по телевизору.

58
866
 
 ot63
01.09.2017
  2954
 Путін (1768), Трамп (944)

-Куме, а у чому головна національна риса руськіх, їх особливість?
-Куме, в Україні мешка десятки націй та народностей, а "угнєтают" тільки руськіх.

58
563
 
 Кум королю
02.09.2017
  3717
 Росія (7574)

Путин заговорил об искусственном интеллекте. Но, чтобы его создать, нужно иметь свой собственный. Естественный.

57
966
 
 YV
03.09.2017
  3666
 Путін (1768)
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Цензор.НЕТАнекдотыШкольники заявили, что если их обрекут на 12 летнее обучение, то они будут протестовать и требовать, чтобы в каждой…
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