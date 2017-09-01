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Кабмину и Раде нужно срочно составить список, что можно убирать, вытирать и закрашивать на Майдане, а что является памятью.
Например, граффити - это память или вандализм архитектурных сооружений? А если граффити - кривые или вульгарные?
А копоть от шин - это память или мусор?
А окурки - старые не трогать, а только свежие убирать?
Бутылки - убирать только исходя из даты изготовления указанной на этикетке?
...
Кабмин поразмышляет над этим пару месяцев, депутаты пообсуждают это пару месяцев, телеканалы пережуют это пару месяцев... а другие важные дела - в сторонку.
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"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..
"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.
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