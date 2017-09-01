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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141550

Войны в Чечне больше не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

1
01
 
 ot63
06.09.2017
  38
 Чечня (12)
 ТОП недели

Поздравлять школьников и учителей с началом учебного года - всё равно, что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ.

79
988
 
 YV
01.09.2017
  3744
 украинцы (2582)

Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов — доказано Ким Чен Ыном. Горькая ирония, но что-то в этом есть…

74
1084
 
 ot63
04.09.2017
  3198
 Ким Чен Ын (66)

Россия - это такое светское государство, в котором с Кораном на улицу выйти можно, а с Конституцией - нельзя.

74
276
 
 Сергей76
02.09.2017
  3802
 Россия (72150)

В 300-х километрах от Владивостока взорвана водородная бомба, а в СМИ РФ главная угроза россиянам - это украинизация Украины и гей-браки в ЕС.

70
979
 
 YV
04.09.2017
  3187
 Россия (72150)

В СССР люди были согласны терпеть что угодно лишь бы не было войны.
В РФ готовы терпеть что угодно лишь бы была война.

69
271
 
 Сергей76
03.09.2017
  2109
 Россия (72150), СССР (737)

В Украине на госслужбе не бывает служебных романов. Потому что там все родственники...

66
571
 
 Сергей76
31.08.2017
  3464
 украинцы (2582)

Согласно Фрейду человек говорит о том, чего ему не хватает. Голодный человек говорит о еде, кому не хватает cекcа, говорит о cекcе, человек, у которого нет денег — о деньгах, а политики, олигархи и банкиры говорят о чести, совести и морали …

66
773
 
 ot63
04.09.2017
  2553
 украинцы (2582)

"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..

"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.

64
1377
 
 систематик
31.08.2017
  3788
 Аваков (2616)

Свинская солидарность.

Когда одну свинью депортируют из Украины, все остальные начинают визжать, как резанные!

63
770
 
 Свидетель Покращення
31.08.2017
  3394
 Россия (72150)

Российский патриотизм — это когда видишь, что руководитель твоей страны больной на голову, а ты делаешь вид, что не замечаешь этого.

62
870
 
 YV
04.09.2017
  3712
 Россия (72150)

Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Это все, что вы должны знать о его внешнеполитических успехах.

61
869
 
 YV
03.09.2017
  4035
 Путин (24209)

Россия 15 лет пыталась сделать Путина брендом, но - не вышло.
Украинские футбольные болельщики сделали это за 90 минут...

58
058
 
 Сергей76
05.09.2017
  1695
 Путин (24209)

Путин заговорил об искусственном интеллекте. Но, чтобы его создать, нужно иметь свой собственный. Естественный.

58
866
 
 YV
03.09.2017
  3645
 Путин (24209)

На примере Трампа и Путина прекрасно видно - президент, знающий, что у каждого гражданина по два ствола, ведёт себя иначе, чем президент, у которого у каждого гражданина по телевизору.

58
866
 
 ot63
01.09.2017
  2944
 Путин (24209), Трамп (1371)

-Куме, а у чому головна національна риса руськіх, їх особливість?
-Куме, в Україні мешка десятки націй та народностей, а "угнєтают" тільки руськіх.

58
563
 
 Кум королю
02.09.2017
  3704
 Россия (72150)
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Цензор.НЕТАнекдотыВойны в Чечне больше не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
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