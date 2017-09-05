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К открытию сессии ВР, на которой собираются провести пакет реформ, вопрос:

-Ну, почему, все ваши реформы оборачиваются геноцидом украинского народа, с..и (имеется в виду слуги, а не су...) вы "народные" ? Назовите хоть одну вашу реформу, от которой украинцы хоть чуть бы легче вздохнули... Только себя, чур, не считать.

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 систематик
05.09.2017
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 реформы (74)
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Цензор.НЕТАнекдотыК открытию сессии ВР, на которой собираются провести пакет реформ, вопрос: -Ну, почему, все ваши реформы оборачиваются…
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