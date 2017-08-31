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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141501

Когда многоходовочка подошла к концу, Путин обнаружил, что он выиграл.
Но играл он в дурака. И сам с собой.

13
215
 
 YV
05.09.2017
  439
 Путин (9954)
 ТОП недели

Поздравлять школьников и учителей с началом учебного года - всё равно, что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ.

79
887
 
 YV
01.09.2017
  3521
 украинцы (2581)

Россия - это такое светское государство, в котором с Кораном на улицу выйти можно, а с Конституцией - нельзя.

72
274
 
 Сергей76
02.09.2017
  3543
 Россия (72139)

В СССР люди были согласны терпеть что угодно лишь бы не было войны.
В РФ готовы терпеть что угодно лишь бы была война.

65
267
 
 Сергей76
03.09.2017
  1897
 Россия (72139), СССР (737)

В Украине на госслужбе не бывает служебных романов. Потому что там все родственники...

64
569
 
 Сергей76
31.08.2017
  3365
 украинцы (2581)

Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов — доказано Ким Чен Ыном. Горькая ирония, но что-то в этом есть…

64
872
 
 ot63
04.09.2017
  2704
 Ким Чен Ын (66)

"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..

"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.

63
1275
 
 систематик
31.08.2017
  3703
 Аваков (2615)

В 300-х километрах от Владивостока взорвана водородная бомба, а в СМИ РФ главная угроза россиянам - это украинизация Украины и гей-браки в ЕС.

62
870
 
 YV
04.09.2017
  2703
 Россия (72139)

Свинская солидарность.

Когда одну свинью депортируют из Украины, все остальные начинают визжать, как резанные!

62
769
 
 Свидетель Покращення
31.08.2017
  3317
 Россия (72139)

Согласно Фрейду человек говорит о том, чего ему не хватает. Голодный человек говорит о еде, кому не хватает cекcа, говорит о cекcе, человек, у которого нет денег — о деньгах, а политики, олигархи и банкиры говорят о чести, совести и морали …

61
667
 
 ot63
04.09.2017
  2209
 украинцы (2581)

Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН. Это все, что вы должны знать о его внешнеполитических успехах.

60
767
 
 YV
03.09.2017
  3737
 Путин (24191)

Путин заговорил об искусственном интеллекте. Но, чтобы его создать, нужно иметь свой собственный. Естественный.

58
765
 
 YV
03.09.2017
  3441
 Путин (24191)

На примере Трампа и Путина прекрасно видно - президент, знающий, что у каждого гражданина по два ствола, ведёт себя иначе, чем президент, у которого у каждого гражданина по телевизору.

58
765
 
 ot63
01.09.2017
  2848
 Путин (24191), Трамп (1366)

Четыре тысячи лет горняки Донбасса добывали уголь, строили посёлки и развивали человеческую цивилизацию, а потом, в одночасье взяли и отдали всё это на разграбление безродным фараонам "ихтамнетам".. Ну, не дебилы, бл.. ?!

57
764
 
 систематик
31.08.2017
  3412
 Донбасс (15950)

-Куме, а у чому головна національна риса руськіх, їх особливість?
-Куме, в Україні мешка десятки націй та народностей, а "угнєтают" тільки руськіх.

56
561
 
 Кум королю
02.09.2017
  3560
 Россия (72139)

Криминология – наука, изучающая преступников-неудачников, которые попались. Наука, изучающая удачливых преступников, именуется политология.

53
861
 
 ot63
01.09.2017
  2145
 коррупция (7419)
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Цензор.НЕТАнекдотыКогда многоходовочка подошла к концу, Путин обнаружил, что он выиграл. Но играл он в дурака. И сам с собой.
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