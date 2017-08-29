EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141404

Сучасна українська реальність - персонажі анекдотів сміються веселіше, ніж читачі...

3
14
 
 Роман Бургарт
04.09.2017
  205
 украинцы (787)
 ТОП недели

"Пока я жив в Донецке не будут петь украинский гимн !"- заявил Кобзон.

Ёся, тебя за язык никто не тянул!

82
385
 
 Леонид Ена 5316fb1e
29.08.2017
  2860
 Донбасс (15943), Кобзон (297)

Поздравлять школьников и учителей с началом учебного года - всё равно, что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ.

74
478
 
 YV
01.09.2017
  3142
 украинцы (2579)

"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..

"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.

65
873
 
 систематик
31.08.2017
  3494
 Аваков (2615)

В Украине на госслужбе не бывает служебных романов. Потому что там все родственники...

63
568
 
 Сергей76
31.08.2017
  3154
 украинцы (2579)

Свинская солидарность.

Когда одну свинью депортируют из Украины, все остальные начинают визжать, как резанные!

60
767
 
 Свидетель Покращення
31.08.2017
  3145
 Россия (72128)

Россия - это такое светское государство, в котором с Кораном на улицу выйти можно, а с Конституцией - нельзя.

60
262
 
 Сергей76
02.09.2017
  3032
 Россия (72128)

На примере Трампа и Путина прекрасно видно - президент, знающий, что у каждого гражданина по два ствола, ведёт себя иначе, чем президент, у которого у каждого гражданина по телевизору.

59
362
 
 ot63
01.09.2017
  2610
 Путин (24187), Трамп (1364)

Четыре тысячи лет горняки Донбасса добывали уголь, строили посёлки и развивали человеческую цивилизацию, а потом, в одночасье взяли и отдали всё это на разграбление безродным фараонам "ихтамнетам".. Ну, не дебилы, бл.. ?!

59
362
 
 систематик
31.08.2017
  3259
 Донбасс (15943)

А вы заметили, что всё, что придумали российские холуи и пропагандоны про Украину, рано или поздно сбывается в самой России? Закон бумеранга работает!

54
458
 
 ot63
31.08.2017
  2490
 Россия (72128)

Продвинутая западная медицина сыграла с Кобзоном злую шутку. Вылечив его простату, она дала ему возможность дожить до полного маразма.

53
356
 
 YV
31.08.2017
  2158
 Кобзон (297)

Анекдот. Зупиняє поліція авто на польських номерах, а там - поляки!

52
052
 
 YV
01.09.2017
  2082
 украинцы (2579)

Сегодня, 1-го сентября, тысячи школ гостеприимно распахнули кошельки родителей!

51
253
 
 YV
01.09.2017
  1958
 украинцы (2579)

Сериал "Украине уже конец" на российском ТВ по количеству серий обогнал "Санта Барбару".

51
455
 
 Сергей76
31.08.2017
  2200
 Россия (72128)

Криминология – наука, изучающая преступников-неудачников, которые попались. Наука, изучающая удачливых преступников, именуется политология.

51
455
 
 ot63
01.09.2017
  1994
 коррупция (7418)

Тот, кто считает, что Северная Корея лучше революции, получает сначала Северную Корею, а потом и революцию.

50
252
 
 YV
31.08.2017
  2346
 Россия (72128)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыСучасна українська реальність - персонажі анекдотів сміються веселіше, ніж читачі...
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти