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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141366

-Слышал, в рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е место?
-А в рейтинге верховных главнокомандующих?
-А вот это государственная тайна.

 
00
 
 Евгений Цуканов
03.09.2017
  5
 Порошенко (2652)
 ТОП недели

"Пока я жив в Донецке не будут петь украинский гимн !"- заявил Кобзон.

Ёся, тебя за язык никто не тянул!

79
382
 
 Леонид Ена 5316fb1e
29.08.2017
  2704
 Донбасс (15939), Кобзон (297)

Поздравлять школьников и учителей с началом учебного года - всё равно, что поздравлять лошадь с началом весенне-полевых работ.

65
469
 
 YV
01.09.2017
  2720
 украинцы (2579)

"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..

"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.

65
772
 
 систематик
31.08.2017
  3235
 Аваков (2615)

РосСМИ пестрят заголовками: "Парад ко Дню независимости Украины принимает глава Пентагона" или "По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО". Россияне возмущены, россияне в ярости, россияне просто в шоке! Напомню ватоголовым, как в 2010 году, солдаты НАТО – из Америки, Великобритании и Франции – не так давно чеканили шаг на Красной площади. Напомню, как в 2010 году парад по случаю 65 годовщины Победы принимала в Москве лично канцлер Германии Ангела Меркель (и ведь, мало того, что "дедывоевали", так еще и Германия – тоже страна-члена НАТО).

65
570
 
 Старый зольдат
28.08.2017
  4814
 Россия (72118)

Россияне постоянно хвастаются котлами для украинской армии - Иловайск, Дебальцево.
А понимают они, что ОРДЛО, Крым - это тоже КОТЛЫ, но для всей России?

64
468
 
 Леонид Ена 5316fb1e
28.08.2017
  3477
 Россия (72118)

В Украине на госслужбе не бывает служебных романов. Потому что там все родственники...

60
565
 
 Сергей76
31.08.2017
  2981
 украинцы (2579)

На примере Трампа и Путина прекрасно видно - президент, знающий, что у каждого гражданина по два ствола, ведёт себя иначе, чем президент, у которого у каждого гражданина по телевизору.

58
159
 
 ot63
01.09.2017
  2365
 Путин (24186), Трамп (1361)

Свинская солидарность.

Когда одну свинью депортируют из Украины, все остальные начинают визжать, как резанные!

58
765
 
 Свидетель Покращення
31.08.2017
  2953
 Россия (72118)

Четыре тысячи лет горняки Донбасса добывали уголь, строили посёлки и развивали человеческую цивилизацию, а потом, в одночасье взяли и отдали всё это на разграбление безродным фараонам "ихтамнетам".. Ну, не дебилы, бл.. ?!

57
360
 
 систематик
31.08.2017
  3062
 Донбасс (15939)

После того, как Россия заплатила последний долг СССР Боснии и Герцеговине, пропал смысл ее существования.

57
865
 
 Евгений Цуканов
28.08.2017
  4840
 Россия (72118)

У трьох районах Криму питна вода більше не прісна. Чергове досягнення окупантів - суп можна не солити……

57
966
 
 ot63
28.08.2017
  3604
 Крым (20593)

НОВОСТИ ДУРДОМА

В российской когорте придворных полудурков - блюдолизов аля кобзон, охлобыстин, панкратов-чёрнй и т.д., прибавление. Бывший советский, а ныне российский кинорежиссер Владимир Меньшов заявил, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма.

Был вроде человек и ан глядь и нет человека.

P.S. А был ли реально человек? Вот в чём вопрос!

55
257
 
 Старый зольдат
28.08.2017
  2532
 Россия (72118)

А вы заметили, что всё, что придумали российские холуи и пропагандоны про Украину, рано или поздно сбывается в самой России? Закон бумеранга работает!

54
357
 
 ot63
31.08.2017
  2354
 Россия (72118)

Криминология – наука, изучающая преступников-неудачников, которые попались. Наука, изучающая удачливых преступников, именуется политология.

50
353
 
 ot63
01.09.2017
  1821
 коррупция (7418)

Сериал "Украине уже конец" на российском ТВ по количеству серий обогнал "Санта Барбару".

49
453
 
 Сергей76
31.08.2017
  2080
 Россия (72118)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Слышал, в рейтинге лучших армий мира Украина заняла 30-е место? -А в рейтинге верховных главнокомандующих? -А вот это…
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