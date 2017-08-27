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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141332

Там, куда приходит "русский мир", пропадает вода, свет и отопление, начинаются проблемы с продуктами, но нет проблем с оружием и боеприпасами.

4
04
 
 YV
02.09.2017
  109
 Россия (10162)
 ТОП недели

По итогам сезона-2017 Чернобыль победил Крым по количеству туристов.

101
2103
 
 Статистик
27.08.2017
  4636
 Крым (20590)

"Пока я жив в Донецке не будут петь украинский гимн !"- заявил Кобзон.

Ёся, тебя за язык никто не тянул!

74
377
 
 Леонид Ена 5316fb1e
29.08.2017
  2567
 Донбасс (15935), Кобзон (297)

РосСМИ пестрят заголовками: "Парад ко Дню независимости Украины принимает глава Пентагона" или "По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО". Россияне возмущены, россияне в ярости, россияне просто в шоке! Напомню ватоголовым, как в 2010 году, солдаты НАТО – из Америки, Великобритании и Франции – не так давно чеканили шаг на Красной площади. Напомню, как в 2010 году парад по случаю 65 годовщины Победы принимала в Москве лично канцлер Германии Ангела Меркель (и ведь, мало того, что "дедывоевали", так еще и Германия – тоже страна-члена НАТО).

63
568
 
 Старый зольдат
28.08.2017
  4699
 Россия (72105)

"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..

"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.

62
668
 
 систематик
31.08.2017
  2976
 Аваков (2615)

Россияне постоянно хвастаются котлами для украинской армии - Иловайск, Дебальцево.
А понимают они, что ОРДЛО, Крым - это тоже КОТЛЫ, но для всей России?

61
465
 
 Леонид Ена 5316fb1e
28.08.2017
  3408
 Россия (72105)

-От величия России остался только русский дух!
-А что это?
-Не знаю, но дышать нечем всему миру!

58
563
 
 Леонид Ена 5316fb1e
27.08.2017
  2614
 Россия (72105)

- Вы слышали? Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сказал, что Германия находится на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом, в самом центре холодной войны 2.0!
- Бедные немцы. Как хорошо, что Украина так далеко от центра холодной войны 2.0 и мы наслаждаемся миром и покоем, блин.

57
360
 
 Антип61
27.08.2017
  3379
 Германия (2947)

После того, как Россия заплатила последний долг СССР Боснии и Герцеговине, пропал смысл ее существования.

56
763
 
 Евгений Цуканов
28.08.2017
  4780
 Россия (72105)

В Украине на госслужбе не бывает служебных романов. Потому что там все родственники...

55
459
 
 Сергей76
31.08.2017
  2803
 украинцы (2579)

НОВОСТИ ДУРДОМА

В российской когорте придворных полудурков - блюдолизов аля кобзон, охлобыстин, панкратов-чёрнй и т.д., прибавление. Бывший советский, а ныне российский кинорежиссер Владимир Меньшов заявил, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма.

Был вроде человек и ан глядь и нет человека.

P.S. А был ли реально человек? Вот в чём вопрос!

53
255
 
 Старый зольдат
28.08.2017
  2477
 Россия (72105)

У трьох районах Криму питна вода більше не прісна. Чергове досягнення окупантів - суп можна не солити……

53
962
 
 ot63
28.08.2017
  3545
 Крым (20590)

Свинская солидарность.

Когда одну свинью депортируют из Украины, все остальные начинают визжать, как резанные!

52
658
 
 Свидетель Покращення
31.08.2017
  2773
 Россия (72105)

На примере Трампа и Путина прекрасно видно - президент, знающий, что у каждого гражданина по два ствола, ведёт себя иначе, чем президент, у которого у каждого гражданина по телевизору.

51
152
 
 ot63
01.09.2017
  2029
 Путин (24186), Трамп (1361)

Четыре тысячи лет горняки Донбасса добывали уголь, строили посёлки и развивали человеческую цивилизацию, а потом, в одночасье взяли и отдали всё это на разграбление безродным фараонам "ихтамнетам".. Ну, не дебилы, бл.. ?!

51
354
 
 систематик
31.08.2017
  2859
 Донбасс (15935)

А вы заметили, что всё, что придумали российские холуи и пропагандоны про Украину, рано или поздно сбывается в самой России? Закон бумеранга работает!

49
352
 
 ot63
31.08.2017
  2210
 Россия (72105)
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Цензор.НЕТАнекдотыТам, куда приходит "русский мир", пропадает вода, свет и отопление, начинаются проблемы с продуктами, но нет…
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