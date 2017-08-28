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"Впредь нацгвардейцы будут принимать присягу на площади возле Рады, где в 15-м году погибли четверо бойцов", - Аваков..
"Сакральность" - штука заразная.. Только вот, при слове "Майдан", где погибло больше сотни патриотов, вы почему-то все глазки в землю опускаете.. Власть-то быстро стирает честь, совесть и память, зато быстро возводит заборы, отделяющие её от народа, приведшего вас наверх.
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РосСМИ пестрят заголовками: "Парад ко Дню независимости Украины принимает глава Пентагона" или "По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО". Россияне возмущены, россияне в ярости, россияне просто в шоке! Напомню ватоголовым, как в 2010 году, солдаты НАТО – из Америки, Великобритании и Франции – не так давно чеканили шаг на Красной площади. Напомню, как в 2010 году парад по случаю 65 годовщины Победы принимала в Москве лично канцлер Германии Ангела Меркель (и ведь, мало того, что "дедывоевали", так еще и Германия – тоже страна-члена НАТО).
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НОВОСТИ ДУРДОМА
В российской когорте придворных полудурков - блюдолизов аля кобзон, охлобыстин, панкратов-чёрнй и т.д., прибавление. Бывший советский, а ныне российский кинорежиссер Владимир Меньшов заявил, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма.
Был вроде человек и ан глядь и нет человека.
P.S. А был ли реально человек? Вот в чём вопрос!
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