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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141238

Почему Россия возмущается, если Украина вернула ей не распятую журналистку?

3
03
 
 Евгений Цуканов
01.09.2017
  87
 Россия (10162)
 ТОП недели

По итогам сезона-2017 Чернобыль победил Крым по количеству туристов.

101
2103
 
 Статистик
27.08.2017
  4466
 Крым (20582)

Я глубоко возмущен, что солдаты НАТО маршируют по Киеву, а в Очакове строится база НАТО.
База должна быть в Севастополе, а солдаты - маршировать по Москве...

83
487
 
 Сергей76
26.08.2017
  3257
 НАТО (5708)

Самое страшное для ваты это не когда натовский сапог марширует по Киеву, а когда Украина, наконец, вступит в НАТО и в этом сапоге будет украинская нога.

80
383
 
 Антирыг
25.08.2017
  3939
 НАТО (5708)

"Пока я жив в Донецке не будут петь украинский гимн !"- заявил Кобзон.

Ёся, тебя за язык никто не тянул!

72
375
 
 Леонид Ена 5316fb1e
29.08.2017
  2377
 Донбасс (15920), Кобзон (297)

РосСМИ пестрят заголовками: "Парад ко Дню независимости Украины принимает глава Пентагона" или "По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО". Россияне возмущены, россияне в ярости, россияне просто в шоке! Напомню ватоголовым, как в 2010 году, солдаты НАТО – из Америки, Великобритании и Франции – не так давно чеканили шаг на Красной площади. Напомню, как в 2010 году парад по случаю 65 годовщины Победы принимала в Москве лично канцлер Германии Ангела Меркель (и ведь, мало того, что "дедывоевали", так еще и Германия – тоже страна-члена НАТО).

63
568
 
 Старый зольдат
28.08.2017
  4533
 Россия (72078)

Россияне постоянно хвастаются котлами для украинской армии - Иловайск, Дебальцево.
А понимают они, что ОРДЛО, Крым - это тоже КОТЛЫ, но для всей России?

61
465
 
 Леонид Ена 5316fb1e
28.08.2017
  3294
 Россия (72078)

Если спросят откуда у нас американское оружие, то можно сказать, что во Львовской области тоже есть шахты...

60
161
 
 Сергей76
26.08.2017
  2536
 украинцы (2578)

-От величия России остался только русский дух!
-А что это?
-Не знаю, но дышать нечем всему миру!

58
563
 
 Леонид Ена 5316fb1e
27.08.2017
  2521
 Россия (72078)

В Москве прошел патриотический автопробег: "Вертели мы ваши санкции..."

На корейских автомобилях, потому что на российских - ничего не вертится...

57
562
 
 Сергей76
26.08.2017
  3570
 Москва (2970)

- Вы слышали? Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сказал, что Германия находится на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом, в самом центре холодной войны 2.0!
- Бедные немцы. Как хорошо, что Украина так далеко от центра холодной войны 2.0 и мы наслаждаемся миром и покоем, блин.

57
360
 
 Антип61
27.08.2017
  3284
 Германия (2947)

После того, как Россия заплатила последний долг СССР Боснии и Герцеговине, пропал смысл ее существования.

56
763
 
 Евгений Цуканов
28.08.2017
  4669
 Россия (72078)

Предлагаю на политические ток-шоу на российском тв послать не журналистов и политологов украинских, а псиотерапевтов и психиатров!

У них там непочатый край работы !!!!!!!!

56
258
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  3535
 Россия (72078)

У трьох районах Криму питна вода більше не прісна. Чергове досягнення окупантів - суп можна не солити……

53
962
 
 ot63
28.08.2017
  3450
 Крым (20582)

НОВОСТИ ДУРДОМА

В российской когорте придворных полудурков - блюдолизов аля кобзон, охлобыстин, панкратов-чёрнй и т.д., прибавление. Бывший советский, а ныне российский кинорежиссер Владимир Меньшов заявил, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма.

Был вроде человек и ан глядь и нет человека.

P.S. А был ли реально человек? Вот в чём вопрос!

53
255
 
 Старый зольдат
28.08.2017
  2392
 Россия (72078)

- Куме, а чому бы не провести референдум по вступу до НАТО ?..
- Правильно, куме, под лозунгом: "Не хочешь жрать блины с лопаты - прийди, проголосуй за НАТО!" .

49
756
 
 систематик
26.08.2017
  3017
 НАТО (5708)
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Цензор.НЕТАнекдотыПочему Россия возмущается, если Украина вернула ей не распятую журналистку?
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