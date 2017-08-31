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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141175

-Почему сжиженный газ подорожал на 40%?
-Потому что он не используется при производстве шоколада «Рошен».

 
11
 
 Евгений Цуканов
31.08.2017
  31
 Порошенко (2651)
 ТОП недели

По итогам сезона-2017 Чернобыль победил Крым по количеству туристов.

95
297
 
 Статистик
27.08.2017
  4273
 Крым (20569)

Года три назад Путин пугал россиян - мол не захвати он Крым, войска НАТО были бы в Украине!

Крым захватил, а войска НАТО - в Украине !

93
295
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  3779
 Путин (24178)

Я глубоко возмущен, что солдаты НАТО маршируют по Киеву, а в Очакове строится база НАТО.
База должна быть в Севастополе, а солдаты - маршировать по Москве...

79
483
 
 Сергей76
26.08.2017
  3109
 НАТО (5708)

Самое страшное для ваты это не когда натовский сапог марширует по Киеву, а когда Украина, наконец, вступит в НАТО и в этом сапоге будет украинская нога.

78
381
 
 Антирыг
25.08.2017
  3813
 НАТО (5708)

"Пока я жив в Донецке не будут петь украинский гимн !"- заявил Кобзон.

Ёся, тебя за язык никто не тянул!

65
368
 
 Леонид Ена 5316fb1e
29.08.2017
  2179
 Донбасс (15908), Кобзон (297)

Американские военные принимают участие на параде в День Независимости в Киеве.

Путин: "Этот день мы приближали, как могли!"

61
364
 
 санитар шестой палаты
25.08.2017
  2723
 День независимости (773), Путин (24178)

РосСМИ пестрят заголовками: "Парад ко Дню независимости Украины принимает глава Пентагона" или "По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО". Россияне возмущены, россияне в ярости, россияне просто в шоке! Напомню ватоголовым, как в 2010 году, солдаты НАТО – из Америки, Великобритании и Франции – не так давно чеканили шаг на Красной площади. Напомню, как в 2010 году парад по случаю 65 годовщины Победы принимала в Москве лично канцлер Германии Ангела Меркель (и ведь, мало того, что "дедывоевали", так еще и Германия – тоже страна-члена НАТО).

60
565
 
 Старый зольдат
28.08.2017
  4358
 Россия (72058)

Если спросят откуда у нас американское оружие, то можно сказать, что во Львовской области тоже есть шахты...

59
160
 
 Сергей76
26.08.2017
  2441
 украинцы (2577)

- Вы слышали? Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сказал, что Германия находится на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом, в самом центре холодной войны 2.0!
- Бедные немцы. Как хорошо, что Украина так далеко от центра холодной войны 2.0 и мы наслаждаемся миром и покоем, блин.

56
258
 
 Антип61
27.08.2017
  3183
 Германия (2947)

Россияне постоянно хвастаются котлами для украинской армии - Иловайск, Дебальцево.
А понимают они, что ОРДЛО, Крым - это тоже КОТЛЫ, но для всей России?

55
459
 
 Леонид Ена 5316fb1e
28.08.2017
  3149
 Россия (72058)

В Москве прошел патриотический автопробег: "Вертели мы ваши санкции..."

На корейских автомобилях, потому что на российских - ничего не вертится...

55
560
 
 Сергей76
26.08.2017
  3467
 Москва (2969)

-От величия России остался только русский дух!
-А что это?
-Не знаю, но дышать нечем всему миру!

55
560
 
 Леонид Ена 5316fb1e
27.08.2017
  2413
 Россия (72058)

После того, как Россия заплатила последний долг СССР Боснии и Герцеговине, пропал смысл ее существования.

54
761
 
 Евгений Цуканов
28.08.2017
  4500
 Россия (72058)

Предлагаю на политические ток-шоу на российском тв послать не журналистов и политологов украинских, а псиотерапевтов и психиатров!

У них там непочатый край работы !!!!!!!!

54
256
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  3463
 Россия (72058)

Говорят, Путин тоже отмечал День Независимости Украины - напился с горя.

50
555
 
 Евгений Цуканов
25.08.2017
  2773
 Путин (24178)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Почему сжиженный газ подорожал на 40%? -Потому что он не используется при производстве шоколада «Рошен».
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