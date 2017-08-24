В рамках импортозамещения Путлер вместо туалетной бумаги использует слезные письма из Крыма!

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РосСМИ пестрят заголовками: "Парад ко Дню независимости Украины принимает глава Пентагона" или "По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО". Россияне возмущены, россияне в ярости, россияне просто в шоке! Напомню ватоголовым, как в 2010 году, солдаты НАТО – из Америки, Великобритании и Франции – не так давно чеканили шаг на Красной площади. Напомню, как в 2010 году парад по случаю 65 годовщины Победы принимала в Москве лично канцлер Германии Ангела Меркель (и ведь, мало того, что "дедывоевали", так еще и Германия – тоже страна-члена НАТО).
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- Вы слышали? Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сказал, что Германия находится на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом, в самом центре холодной войны 2.0!
- Бедные немцы. Как хорошо, что Украина так далеко от центра холодной войны 2.0 и мы наслаждаемся миром и покоем, блин.
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