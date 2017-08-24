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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141162

В рамках импортозамещения Путлер вместо туалетной бумаги использует слезные письма из Крыма!

8
08
 
 Свидетель Покращення
30.08.2017
  477
 Путин (9954)
 ТОП недели

По итогам сезона-2017 Чернобыль победил Крым по количеству туристов.

93
295
 
 Статистик
27.08.2017
  4127
 Крым (20564)

Года три назад Путин пугал россиян - мол не захвати он Крым, войска НАТО были бы в Украине!

Крым захватил, а войска НАТО - в Украине !

91
293
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  3668
 Путин (24176)

Самое страшное для ваты это не когда натовский сапог марширует по Киеву, а когда Украина, наконец, вступит в НАТО и в этом сапоге будет украинская нога.

77
380
 
 Антирыг
25.08.2017
  3726
 НАТО (5704)

Я глубоко возмущен, что солдаты НАТО маршируют по Киеву, а в Очакове строится база НАТО.
База должна быть в Севастополе, а солдаты - маршировать по Москве...

77
481
 
 Сергей76
26.08.2017
  3014
 НАТО (5704)

Интересно, но справка, что ты депутат, так же, как и справка, что ты дурак, освобождает от ответственности.

68
472
 
 Сергей76
24.08.2017
  3194
 депутат (3014)

Наши чиновники любят покупать виллы в Европе. Потому что там - хорошо. Лучше, чем у нас. Потому что там, в Европе, у власти - не наши чиновники.

61
162
 
 Сергей76
24.08.2017
  2682
 украинцы (2576)

Американские военные принимают участие на параде в День Независимости в Киеве.

Путин: "Этот день мы приближали, как могли!"

60
363
 
 санитар шестой палаты
25.08.2017
  2652
 День независимости (773), Путин (24176)

"Пока я жив в Донецке не будут петь украинский гимн !"- заявил Кобзон.

Ёся, тебя за язык никто не тянул!

58
361
 
 Леонид Ена 5316fb1e
29.08.2017
  1971
 Донбасс (15900), Кобзон (297)

РосСМИ пестрят заголовками: "Парад ко Дню независимости Украины принимает глава Пентагона" или "По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО". Россияне возмущены, россияне в ярости, россияне просто в шоке! Напомню ватоголовым, как в 2010 году, солдаты НАТО – из Америки, Великобритании и Франции – не так давно чеканили шаг на Красной площади. Напомню, как в 2010 году парад по случаю 65 годовщины Победы принимала в Москве лично канцлер Германии Ангела Меркель (и ведь, мало того, что "дедывоевали", так еще и Германия – тоже страна-члена НАТО).

58
563
 
 Старый зольдат
28.08.2017
  4173
 Россия (72049)

Если спросят откуда у нас американское оружие, то можно сказать, что во Львовской области тоже есть шахты...

57
158
 
 Сергей76
26.08.2017
  2378
 украинцы (2576)

- Вы слышали? Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сказал, что Германия находится на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом, в самом центре холодной войны 2.0!
- Бедные немцы. Как хорошо, что Украина так далеко от центра холодной войны 2.0 и мы наслаждаемся миром и покоем, блин.

55
257
 
 Антип61
27.08.2017
  3094
 Германия (2947)

В Москве прошел патриотический автопробег: "Вертели мы ваши санкции..."

На корейских автомобилях, потому что на российских - ничего не вертится...

54
559
 
 Сергей76
26.08.2017
  3406
 Москва (2969)

Россияне постоянно хвастаются котлами для украинской армии - Иловайск, Дебальцево.
А понимают они, что ОРДЛО, Крым - это тоже КОТЛЫ, но для всей России?

53
457
 
 Леонид Ена 5316fb1e
28.08.2017
  2995
 Россия (72049)

Предлагаю на политические ток-шоу на российском тв послать не журналистов и политологов украинских, а псиотерапевтов и психиатров!

У них там непочатый край работы !!!!!!!!

53
255
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  3411
 Россия (72049)

-От величия России остался только русский дух!
-А что это?
-Не знаю, но дышать нечем всему миру!

53
558
 
 Леонид Ена 5316fb1e
27.08.2017
  2332
 Россия (72049)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ рамках импортозамещения Путлер вместо туалетной бумаги использует слезные письма из Крыма!
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