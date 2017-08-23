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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141120

-Куме, як це розуміти: "Всі надра країни належать народу", а ціна на газ "Роттердам+"???!!!
-Я так думаю, що народ України живе десь в Роттердамі плюс в Парижі, плюс в Берлині, плюс в Лондоні...

7
18
 
 Свидетель Покращення
29.08.2017
  415
 украинцы (787)
 ТОП недели

По итогам сезона-2017 Чернобыль победил Крым по количеству туристов.

88
290
 
 Статистик
27.08.2017
  3838
 Крым (20556)

Года три назад Путин пугал россиян - мол не захвати он Крым, войска НАТО были бы в Украине!

Крым захватил, а войска НАТО - в Украине !

87
289
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  3493
 Путин (24172)

Самое страшное для ваты это не когда натовский сапог марширует по Киеву, а когда Украина, наконец, вступит в НАТО и в этом сапоге будет украинская нога.

75
378
 
 Антирыг
25.08.2017
  3562
 НАТО (5704)

Я глубоко возмущен, что солдаты НАТО маршируют по Киеву, а в Очакове строится база НАТО.
База должна быть в Севастополе, а солдаты - маршировать по Москве...

73
477
 
 Сергей76
26.08.2017
  2831
 НАТО (5704)

"Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков."

© Генрих Гейне

71
374
 
 YV
23.08.2017
  3754
 Путин (24172)

Америка прекратила выдачу виз для россиян.Теперь российским "патриотам" нужно родину любить в Твери, а не в Бостоне...

68
270
 
 Сергей76
23.08.2017
  3770
 Россия (72040)

Интересно, но справка, что ты депутат, так же, как и справка, что ты дурак, освобождает от ответственности.

66
470
 
 Сергей76
24.08.2017
  3107
 депутат (3014)

-Почему никак не арестуют всех украинских коррупционеров?
-Наверное, у следователей нет их списков...
-Не вопрос! Журнал "Форбс" я им бесплатно подарю!!!

65
267
 
 Свидетель Покращення
23.08.2017
  3648
 коррупция (7413)

По последним опросам, россияне, в принципе, не против возрождения монархии, но при условии переноса столицы в Екатеринбург. Дабы царя потом далеко не возить...

62
466
 
 YV
23.08.2017
  3970
 Россия (72040)

Россия достигла очередной вершины - уровень бреда уже превышает уровень жизни.

61
364
 
 ot63
23.08.2017
  2732
 Россия (72040)

Наши чиновники любят покупать виллы в Европе. Потому что там - хорошо. Лучше, чем у нас. Потому что там, в Европе, у власти - не наши чиновники.

60
161
 
 Сергей76
24.08.2017
  2606
 украинцы (2575)

Сообщается, что расправившись с крышей "Зенит-Арены", бакланы начали клевать опоры Керченского моста.

59
463
 
 YV
23.08.2017
  3443
 Россия (72040)

Американские военные принимают участие на параде в День Независимости в Киеве.

Путин: "Этот день мы приближали, как могли!"

59
362
 
 санитар шестой палаты
25.08.2017
  2561
 День независимости (773), Путин (24172)

Если спросят откуда у нас американское оружие, то можно сказать, что во Львовской области тоже есть шахты...

54
155
 
 Сергей76
26.08.2017
  2247
 украинцы (2575)

- Вы слышали? Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сказал, что Германия находится на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом, в самом центре холодной войны 2.0!
- Бедные немцы. Как хорошо, что Украина так далеко от центра холодной войны 2.0 и мы наслаждаемся миром и покоем, блин.

51
253
 
 Антип61
27.08.2017
  2883
 Германия (2946)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Куме, як це розуміти: "Всі надра країни належать народу", а ціна на газ "Роттердам+"???!!! -Я так думаю, що народ…
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