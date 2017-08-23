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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141080

"Пока я жив в Донецке не будут петь украинский гимн !"- заявил Кобзон.

Ёся, тебя за язык никто не тянул!

8
19
 
 Леонид Ена 5316fb1e
29.08.2017
  252
 Донбасс (1934), Кобзон (134)
 ТОП недели

Года три назад Путин пугал россиян - мол не захвати он Крым, войска НАТО были бы в Украине!

Крым захватил, а войска НАТО - в Украине !

87
289
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  3382
 Путин (24169)

По итогам сезона-2017 Чернобыль победил Крым по количеству туристов.

86
288
 
 Статистик
27.08.2017
  3652
 Крым (20555)

Самое страшное для ваты это не когда натовский сапог марширует по Киеву, а когда Украина, наконец, вступит в НАТО и в этом сапоге будет украинская нога.

74
377
 
 Антирыг
25.08.2017
  3455
 НАТО (5703)

Я глубоко возмущен, что солдаты НАТО маршируют по Киеву, а в Очакове строится база НАТО.
База должна быть в Севастополе, а солдаты - маршировать по Москве...

72
476
 
 Сергей76
26.08.2017
  2727
 НАТО (5703)

"Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков."

© Генрих Гейне

71
374
 
 YV
23.08.2017
  3706
 Путин (24169)

Америка прекратила выдачу виз для россиян.Теперь российским "патриотам" нужно родину любить в Твери, а не в Бостоне...

68
270
 
 Сергей76
23.08.2017
  3723
 Россия (72033)

Интересно, но справка, что ты депутат, так же, как и справка, что ты дурак, освобождает от ответственности.

66
470
 
 Сергей76
24.08.2017
  3061
 депутат (3014)

-Почему никак не арестуют всех украинских коррупционеров?
-Наверное, у следователей нет их списков...
-Не вопрос! Журнал "Форбс" я им бесплатно подарю!!!

65
267
 
 Свидетель Покращення
23.08.2017
  3603
 коррупция (7413)

По последним опросам, россияне, в принципе, не против возрождения монархии, но при условии переноса столицы в Екатеринбург. Дабы царя потом далеко не возить...

62
466
 
 YV
23.08.2017
  3929
 Россия (72033)

Россия достигла очередной вершины - уровень бреда уже превышает уровень жизни.

61
364
 
 ot63
23.08.2017
  2694
 Россия (72033)

Сообщается, что расправившись с крышей "Зенит-Арены", бакланы начали клевать опоры Керченского моста.

59
463
 
 YV
23.08.2017
  3406
 Россия (72033)

Американские военные принимают участие на параде в День Независимости в Киеве.

Путин: "Этот день мы приближали, как могли!"

59
362
 
 санитар шестой палаты
25.08.2017
  2497
 День независимости (773), Путин (24169)

Наши чиновники любят покупать виллы в Европе. Потому что там - хорошо. Лучше, чем у нас. Потому что там, в Европе, у власти - не наши чиновники.

59
160
 
 Сергей76
24.08.2017
  2562
 украинцы (2575)

Если спросят откуда у нас американское оружие, то можно сказать, что во Львовской области тоже есть шахты...

54
155
 
 Сергей76
26.08.2017
  2179
 украинцы (2575)

В Москве прошел патриотический автопробег: "Вертели мы ваши санкции..."

На корейских автомобилях, потому что на российских - ничего не вертится...

51
556
 
 Сергей76
26.08.2017
  3200
 Москва (2967)
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Цензор.НЕТАнекдоты"Пока я жив в Донецке не будут петь украинский гимн !"- заявил Кобзон. Ёся, тебя за язык никто не тянул!
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