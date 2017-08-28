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"Мы знаем, что в тяжёлые часы цинизм - это ещё один способ здаться. И в армии мы рассматриваем цинизм или капитуляцию, как одну из форм трусости", - Генерал Джеймс Мэттис, министр обороны США.

Цинизма в наши тяжелые часы войны с северным "Мордором" у нынешней украинской власти хоть отбавляй.. Не зря украинский народ называет эту власть - "циничные барыги". Спасибо, Джеймс Мэттис, вы многое нам объяснили одной фразой.

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 систематик
28.08.2017
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 украинцы (787)
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