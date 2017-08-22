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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141064

Каждому владельцу айфонов в России, произведённому на “загнивающем” Западе, предоставлена уникальная возможность, взяв в руки смартфон, почувствовать приближение краха США .

5
38
 
 ot63
28.08.2017
  316
 Россия (10162), США (165)
 ТОП недели

Года три назад Путин пугал россиян - мол не захвати он Крым, войска НАТО были бы в Украине!

Крым захватил, а войска НАТО - в Украине !

80
181
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  3039
 Путин (24168)

- Вы слышали? Россия сменила посла России в США!
- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!

78
381
 
 Антип61
22.08.2017
  3911
 Россия (72021), Турция (2052)

Самое страшное для ваты это не когда натовский сапог марширует по Киеву, а когда Украина, наконец, вступит в НАТО и в этом сапоге будет украинская нога.

71
273
 
 Антирыг
25.08.2017
  3119
 НАТО (5702)

"Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков."

© Генрих Гейне

69
372
 
 YV
23.08.2017
  3544
 Путин (24168)

Стиль у Путина незамысловатый - пальто Nina Ricci, костюмы Brioni, обувь Baldinini, галстуки Valentino, часы Patek Philippe, очки Cartier.

Сразу видно – патриот России и сторонник импортозамещения.

67
673
 
 YV
22.08.2017
  4171
 Путин (24168)

Америка прекратила выдачу виз для россиян.Теперь российским "патриотам" нужно родину любить в Твери, а не в Бостоне...

67
269
 
 Сергей76
23.08.2017
  3601
 Россия (72021)

Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!

66
672
 
 Свидетель Покращення
22.08.2017
  3414
 украинцы (2571)

Я глубоко возмущен, что солдаты НАТО маршируют по Киеву, а в Очакове строится база НАТО.
База должна быть в Севастополе, а солдаты - маршировать по Москве...

66
369
 
 Сергей76
26.08.2017
  2352
 НАТО (5702)

Интересно, но справка, что ты депутат, так же, как и справка, что ты дурак, освобождает от ответственности.

63
467
 
 Сергей76
24.08.2017
  2925
 депутат (3014)

-Почему никак не арестуют всех украинских коррупционеров?
-Наверное, у следователей нет их списков...
-Не вопрос! Журнал "Форбс" я им бесплатно подарю!!!

61
263
 
 Свидетель Покращення
23.08.2017
  3473
 коррупция (7413)

По итогам сезона-2017 Чернобыль победил Крым по количеству туристов.

60
161
 
 Статистик
27.08.2017
  2273
 Крым (20553)

По последним опросам, россияне, в принципе, не против возрождения монархии, но при условии переноса столицы в Екатеринбург. Дабы царя потом далеко не возить...

60
464
 
 YV
23.08.2017
  3808
 Россия (72021)

Россия достигла очередной вершины - уровень бреда уже превышает уровень жизни.

59
362
 
 ot63
23.08.2017
  2593
 Россия (72021)

Сообщается, что расправившись с крышей "Зенит-Арены", бакланы начали клевать опоры Керченского моста.

58
462
 
 YV
23.08.2017
  3306
 Россия (72021)

Наши чиновники любят покупать виллы в Европе. Потому что там - хорошо. Лучше, чем у нас. Потому что там, в Европе, у власти - не наши чиновники.

58
159
 
 Сергей76
24.08.2017
  2439
 украинцы (2571)
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Цензор.НЕТАнекдотыКаждому владельцу айфонов в России, произведённому на “загнивающем” Западе, предоставлена уникальная возможность,…
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