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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141030

- Поговаривают, что министр обороны США, Мэттис, уже привёз нам, что то из оружия.
- Американцы деньги считать умеют и было бы странно гонять такой большой самолёт порожняком.

5
05
 
 Старый зольдат
27.08.2017
  145
 США (165)
 ТОП недели

- Вы слышали? Россия сменила посла России в США!
- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!

78
381
 
 Антип61
22.08.2017
  3779
 Россия (72010), Турция (2050)

Года три назад Путин пугал россиян - мол не захвати он Крым, войска НАТО были бы в Украине!

Крым захватил, а войска НАТО - в Украине !

75
176
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  2696
 Путин (24167)

-Зачем Путлеру Мекка в Крыму?
-Чтобы бараньему лохторату было где МЕКАТЬ!!!!

72
678
 
 Свидетель Покращення
21.08.2017
  4280
 Путин (24167)

"Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков."

© Генрих Гейне

69
271
 
 YV
23.08.2017
  3395
 Путин (24167)

Стиль у Путина незамысловатый - пальто Nina Ricci, костюмы Brioni, обувь Baldinini, галстуки Valentino, часы Patek Philippe, очки Cartier.

Сразу видно – патриот России и сторонник импортозамещения.

68
573
 
 YV
22.08.2017
  4074
 Путин (24167)

Самое страшное для ваты это не когда натовский сапог марширует по Киеву, а когда Украина, наконец, вступит в НАТО и в этом сапоге будет украинская нога.

66
268
 
 Антирыг
25.08.2017
  2772
 НАТО (5702)

Америка прекратила выдачу виз для россиян.Теперь российским "патриотам" нужно родину любить в Твери, а не в Бостоне...

66
268
 
 Сергей76
23.08.2017
  3458
 Россия (72010)

Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!

66
672
 
 Свидетель Покращення
22.08.2017
  3347
 украинцы (2568)

Интересно, но справка, что ты депутат, так же, как и справка, что ты дурак, освобождает от ответственности.

60
464
 
 Сергей76
24.08.2017
  2752
 депутат (3014)

На российском ТВ рекламируется рассрочка на канцтовары. Рассрочка - на карандаши. Ипотека - на ластики. Договор инвестиций на контурные карты.

Сверхдержава на марше.

59
261
 
 Юрий Владимирович
20.08.2017
  4359
 Россия (72010)

-Почему никак не арестуют всех украинских коррупционеров?
-Наверное, у следователей нет их списков...
-Не вопрос! Журнал "Форбс" я им бесплатно подарю!!!

59
261
 
 Свидетель Покращення
23.08.2017
  3333
 коррупция (7413)

Не того молнией убило в Крыму, ой не того!... ©

58
563
 
 YV
21.08.2017
  2342
 Крым (20548)

По последним опросам, россияне, в принципе, не против возрождения монархии, но при условии переноса столицы в Екатеринбург. Дабы царя потом далеко не возить...

58
361
 
 YV
23.08.2017
  3658
 Россия (72010)

Россия достигла очередной вершины - уровень бреда уже превышает уровень жизни.

57
360
 
 ot63
23.08.2017
  2505
 Россия (72010)

Наши чиновники любят покупать виллы в Европе. Потому что там - хорошо. Лучше, чем у нас. Потому что там, в Европе, у власти - не наши чиновники.

57
158
 
 Сергей76
24.08.2017
  2278
 украинцы (2568)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Поговаривают, что министр обороны США, Мэттис, уже привёз нам, что то из оружия. - Американцы деньги считать умеют и…
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