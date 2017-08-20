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-Куме.чули, Порошенко роздав чергові військові звання та нагороди?
-Кому?
-Та різним генералам, полковникам...
-За що?
-За мужність та героїзм. Вони мужньо та героїчно віддавали накази воїнам Української Армії не відповідати на обстріли "іхтамнєтов" під час десятків "прєкращєній огня".
-Так перелік військових звань не резиновий. Незабаром йому довєдєтьця давати звання генералісімусів.
-Та отож.
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