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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 141008

"С начала года отремонтировано 750 км дорог, 40 тыс. километров прошли "ямочный" ремонт .." (Гройсман).

Шо значит "ямочный" ремонт ?! Ремонтировать можно - стены, полы, крыши, дороги, автомобили, и т.д. и т.п.... Но, ремонтировать ямы ?! Вы шо, приводите их в надлежащий порядок - углубляете, изнутри кафелем выкладываете, шо бы были ямы, как ямы, шоб на них не стыдно было посмотреть, шо ли ?!. Шоб - если вьехал, так уж вьехал в отремонтированную яму ?! И так - все 40 тыс. километров ?!..

 
33
 
 систематик
26.08.2017
  152
 коррупция (614), Гройсман (334)
 ТОП недели

- Вы слышали? Россия сменила посла России в США!
- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!

76
379
 
 Антип61
22.08.2017
  3625
 Россия (71997), Турция (2050)

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

76
379
 
 YV
20.08.2017
  4321
 Песков (740)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

75
1388
 
 ot63
20.08.2017
  4591
 Крым (20545)

-Зачем Путлеру Мекка в Крыму?
-Чтобы бараньему лохторату было где МЕКАТЬ!!!!

72
577
 
 Свидетель Покращення
21.08.2017
  4182
 Путин (24166)

"Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков."

© Генрих Гейне

68
169
 
 YV
23.08.2017
  3245
 Путин (24166)

Стиль у Путина незамысловатый - пальто Nina Ricci, костюмы Brioni, обувь Baldinini, галстуки Valentino, часы Patek Philippe, очки Cartier.

Сразу видно – патриот России и сторонник импортозамещения.

65
570
 
 YV
22.08.2017
  3972
 Путин (24166)

Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!

62
668
 
 Свидетель Покращення
22.08.2017
  3256
 украинцы (2568)

Америка прекратила выдачу виз для россиян.Теперь российским "патриотам" нужно родину любить в Твери, а не в Бостоне...

62
264
 
 Сергей76
23.08.2017
  3305
 Россия (71997)

Года три назад Путин пугал россиян - мол не захвати он Крым, войска НАТО были бы в Украине!

Крым захватил, а войска НАТО - в Украине !

61
162
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  1939
 Путин (24166)

На российском ТВ рекламируется рассрочка на канцтовары. Рассрочка - на карандаши. Ипотека - на ластики. Договор инвестиций на контурные карты.

Сверхдержава на марше.

57
259
 
 Юрий Владимирович
20.08.2017
  4304
 Россия (71997)

По последним опросам, россияне, в принципе, не против возрождения монархии, но при условии переноса столицы в Екатеринбург. Дабы царя потом далеко не возить...

55
257
 
 YV
23.08.2017
  3502
 Россия (71997)

-Почему никак не арестуют всех украинских коррупционеров?
-Наверное, у следователей нет их списков...
-Не вопрос! Журнал "Форбс" я им бесплатно подарю!!!

55
257
 
 Свидетель Покращення
23.08.2017
  3181
 коррупция (7412)

Не того молнией убило в Крыму, ой не того!... ©

55
560
 
 YV
21.08.2017
  2286
 Крым (20545)

Россия достигла очередной вершины - уровень бреда уже превышает уровень жизни.

55
257
 
 ot63
23.08.2017
  2385
 Россия (71997)

Сообщается, что расправившись с крышей "Зенит-Арены", бакланы начали клевать опоры Керченского моста.

54
256
 
 YV
23.08.2017
  3034
 Россия (71997)
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Цензор.НЕТАнекдоты"С начала года отремонтировано 750 км дорог, 40 тыс. километров прошли "ямочный" ремонт .." (Гройсман). Шо значит…
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