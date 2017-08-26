Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
"С начала года отремонтировано 750 км дорог, 40 тыс. километров прошли "ямочный" ремонт .." (Гройсман).
Шо значит "ямочный" ремонт ?! Ремонтировать можно - стены, полы, крыши, дороги, автомобили, и т.д. и т.п.... Но, ремонтировать ямы ?! Вы шо, приводите их в надлежащий порядок - углубляете, изнутри кафелем выкладываете, шо бы были ямы, как ямы, шоб на них не стыдно было посмотреть, шо ли ?!. Шоб - если вьехал, так уж вьехал в отремонтированную яму ?! И так - все 40 тыс. километров ?!..
152