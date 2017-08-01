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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140961

Предлагаю на политические ток-шоу на российском тв послать не журналистов и политологов украинских, а псиотерапевтов и психиатров!

У них там непочатый край работы !!!!!!!!

6
06
 
 Леонид Ена 5316fb1e
25.08.2017
  232
 Россия (10161)
 ТОП недели

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

76
379
 
 YV
20.08.2017
  4211
 Песков (740)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

75
1388
 
 ot63
20.08.2017
  4492
 Крым (20543)

- Вы слышали? Россия сменила посла России в США!
- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!

74
377
 
 Антип61
22.08.2017
  3483
 Россия (71984), Турция (2049)

-Зачем Путлеру Мекка в Крыму?
-Чтобы бараньему лохторату было где МЕКАТЬ!!!!

72
577
 
 Свидетель Покращення
21.08.2017
  4081
 Путин (24162)

Стиль у Путина незамысловатый - пальто Nina Ricci, костюмы Brioni, обувь Baldinini, галстуки Valentino, часы Patek Philippe, очки Cartier.

Сразу видно – патриот России и сторонник импортозамещения.

65
570
 
 YV
22.08.2017
  3871
 Путин (24162)

"Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков."

© Генрих Гейне

65
166
 
 YV
23.08.2017
  3070
 Путин (24162)

Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!

62
668
 
 Свидетель Покращення
22.08.2017
  3170
 украинцы (2568)

Америка прекратила выдачу виз для россиян.Теперь российским "патриотам" нужно родину любить в Твери, а не в Бостоне...

60
161
 
 Сергей76
23.08.2017
  3120
 Россия (71984)

На российском ТВ рекламируется рассрочка на канцтовары. Рассрочка - на карандаши. Ипотека - на ластики. Договор инвестиций на контурные карты.

Сверхдержава на марше.

57
259
 
 Юрий Владимирович
20.08.2017
  4253
 Россия (71984)

Не того молнией убило в Крыму, ой не того!... ©

55
560
 
 YV
21.08.2017
  2235
 Крым (20543)

"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа.

Министр обороны США приедет в Украину, чтобы собственными глазами увидеть «восьмое чудо Света» – верховного главнокомандующего, торгующего с агрессором.

54
2478
 
 Влад Просто
20.08.2017
  3854
 Порошенко (13629)

Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...

54
660
 
 YV
19.08.2017
  3608
 Песков (740)

Америка прекращает выдачу россиянам визы! Вот такой он "безвиз!" для россиян!

54
054
 
 Леонид Ена 5316fb1e
22.08.2017
  2800
 Россия (71984)

Россия достигла очередной вершины - уровень бреда уже превышает уровень жизни.

53
154
 
 ot63
23.08.2017
  2232
 Россия (71984)

По последним опросам, россияне, в принципе, не против возрождения монархии, но при условии переноса столицы в Екатеринбург. Дабы царя потом далеко не возить...

52
153
 
 YV
23.08.2017
  3319
 Россия (71984)
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Цензор.НЕТАнекдотыПредлагаю на политические ток-шоу на российском тв послать не журналистов и политологов украинских, а псиотерапевтов…
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