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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140954

- Как расшифровывается РПЦ (МП)?
- Разбойничий Притон и Цирк (Малина им. Путина).

8
08
 
 Вася
25.08.2017
  255
 РПЦ (46)
 ТОП недели

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

76
379
 
 YV
20.08.2017
  4174
 Песков (740)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

75
1388
 
 ot63
20.08.2017
  4457
 Крым (20542)

- Вы слышали? Россия сменила посла России в США!
- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!

74
377
 
 Антип61
22.08.2017
  3438
 Россия (71983), Турция (2049)

-Зачем Путлеру Мекка в Крыму?
-Чтобы бараньему лохторату было где МЕКАТЬ!!!!

71
576
 
 Свидетель Покращення
21.08.2017
  4050
 Путин (24158)

"Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков."

© Генрих Гейне

65
166
 
 YV
23.08.2017
  3005
 Путин (24158)

Стиль у Путина незамысловатый - пальто Nina Ricci, костюмы Brioni, обувь Baldinini, галстуки Valentino, часы Patek Philippe, очки Cartier.

Сразу видно – патриот России и сторонник импортозамещения.

64
569
 
 YV
22.08.2017
  3830
 Путин (24158)

Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!

60
666
 
 Свидетель Покращення
22.08.2017
  3130
 украинцы (2568)

Америка прекратила выдачу виз для россиян.Теперь российским "патриотам" нужно родину любить в Твери, а не в Бостоне...

59
160
 
 Сергей76
23.08.2017
  3056
 Россия (71983)

На российском ТВ рекламируется рассрочка на канцтовары. Рассрочка - на карандаши. Ипотека - на ластики. Договор инвестиций на контурные карты.

Сверхдержава на марше.

57
259
 
 Юрий Владимирович
20.08.2017
  4233
 Россия (71983)

Не того молнией убило в Крыму, ой не того!... ©

55
560
 
 YV
21.08.2017
  2215
 Крым (20542)

Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...

54
660
 
 YV
19.08.2017
  3592
 Песков (740)

"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа.

Министр обороны США приедет в Украину, чтобы собственными глазами увидеть «восьмое чудо Света» – верховного главнокомандующего, торгующего с агрессором.

54
2478
 
 Влад Просто
20.08.2017
  3837
 Порошенко (13628)

Америка прекращает выдачу россиянам визы! Вот такой он "безвиз!" для россиян!

53
053
 
 Леонид Ена 5316fb1e
22.08.2017
  2767
 Россия (71983)

Россия достигла очередной вершины - уровень бреда уже превышает уровень жизни.

52
153
 
 ot63
23.08.2017
  2181
 Россия (71983)

Сообщается, что расправившись с крышей "Зенит-Арены", бакланы начали клевать опоры Керченского моста.

51
152
 
 YV
23.08.2017
  2822
 Россия (71983)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Как расшифровывается РПЦ (МП)? - Разбойничий Притон и Цирк (Малина им. Путина).
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