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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140894

Интересно, но справка, что ты депутат, так же, как и справка, что ты дурак, освобождает от ответственности.

7
07
 
 Сергей76
24.08.2017
  257
 депутат (97)
 ТОП недели

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

77
683
 
 YV
18.08.2017
  3150
 Путин (24158)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

76
1288
 
 ot63
20.08.2017
  4316
 Крым (20535)

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

76
379
 
 YV
20.08.2017
  4026
 Песков (740)

-Зачем Путлеру Мекка в Крыму?
-Чтобы бараньему лохторату было где МЕКАТЬ!!!!

71
576
 
 Свидетель Покращення
21.08.2017
  3915
 Путин (24158)

- Вы слышали? Россия сменила посла России в США!
- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!

71
273
 
 Антип61
22.08.2017
  3185
 Россия (71974), Турция (2049)

Стиль у Путина незамысловатый - пальто Nina Ricci, костюмы Brioni, обувь Baldinini, галстуки Valentino, часы Patek Philippe, очки Cartier.

Сразу видно – патриот России и сторонник импортозамещения.

62
567
 
 YV
22.08.2017
  3600
 Путин (24158)

На российском ТВ рекламируется рассрочка на канцтовары. Рассрочка - на карандаши. Ипотека - на ластики. Договор инвестиций на контурные карты.

Сверхдержава на марше.

57
259
 
 Юрий Владимирович
20.08.2017
  4167
 Россия (71974)

Не того молнией убило в Крыму, ой не того!... ©

55
560
 
 YV
21.08.2017
  2143
 Крым (20535)

Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!

55
661
 
 Свидетель Покращення
22.08.2017
  2933
 украинцы (2567)

"Глупец тот, кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков."

© Генрих Гейне

54
155
 
 YV
23.08.2017
  2225
 Путин (24158)

Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...

54
660
 
 YV
19.08.2017
  3543
 Песков (740)

"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа.

Министр обороны США приедет в Украину, чтобы собственными глазами увидеть «восьмое чудо Света» – верховного главнокомандующего, торгующего с агрессором.

53
2477
 
 Влад Просто
20.08.2017
  3778
 Порошенко (13618)

Из-за того, что украинцы много едят, в правительстве постоянно недожирают.

52
961
 
 Евгений Цуканов
18.08.2017
  2639
 Кабмин (10494)

Америка прекращает выдачу россиянам визы! Вот такой он "безвиз!" для россиян!

51
051
 
 Леонид Ена 5316fb1e
22.08.2017
  2637
 Россия (71974)

В нашей стране не может сесть полицай за избиение, не может сесть судья за сбитого пешехода, не может сесть депутат и чиновник за коррупционные схемы, не может сесть журналист за враньё… Потому, что не может.

Но в любой момент могу сесть я и такой, как я, за литовские номера на тачке, за биткоин в кошельке, за счёт на “Payoneer”, за посадку деревьев на пустыре, за то, остались, не уехали, работаем, платим налоги и корчим из себя граждан.

И всё потому, что у главной проблемы Украины есть фамилия, имя, отчество, день рождения и бизнес под названием ЗАО «Украина».

50
959
 
 YV
18.08.2017
  3188
 украинцы (2567)
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Цензор.НЕТАнекдотыИнтересно, но справка, что ты депутат, так же, как и справка, что ты дурак, освобождает от ответственности.
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