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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140868

По последним опросам, россияне, в принципе, не против возрождения монархии, но при условии переноса столицы в Екатеринбург. Дабы царя потом далеко не возить...

5
05
 
 YV
23.08.2017
  268
 Россия (10161)
 ТОП недели

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

81
687
 
 YV
17.08.2017
  4092
 Россия (71952)

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

77
582
 
 YV
18.08.2017
  3012
 Путин (24156)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

77
1087
 
 ot63
20.08.2017
  4112
 Крым (20524)

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

75
277
 
 YV
20.08.2017
  3831
 Песков (740)

-Зачем Путлеру Мекка в Крыму?
-Чтобы бараньему лохторату было где МЕКАТЬ!!!!

69
473
 
 Свидетель Покращення
21.08.2017
  3679
 Путин (24156)

- Вы слышали? Россия сменила посла России в США!
- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!

64
266
 
 Антип61
22.08.2017
  2819
 Россия (71952), Турция (2049)

На российском ТВ рекламируется рассрочка на канцтовары. Рассрочка - на карандаши. Ипотека - на ластики. Договор инвестиций на контурные карты.

Сверхдержава на марше.

56
258
 
 Юрий Владимирович
20.08.2017
  4020
 Россия (71952)

Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...

55
560
 
 YV
19.08.2017
  3436
 Песков (740)

Стиль у Путина незамысловатый - пальто Nina Ricci, костюмы Brioni, обувь Baldinini, галстуки Valentino, часы Patek Philippe, очки Cartier.

Сразу видно – патриот России и сторонник импортозамещения.

54
458
 
 YV
22.08.2017
  3204
 Путин (24156)

Не того молнией убило в Крыму, ой не того!... ©

53
457
 
 YV
21.08.2017
  1995
 Крым (20524)

Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!

52
557
 
 Свидетель Покращення
22.08.2017
  2612
 украинцы (2567)

Из-за того, что украинцы много едят, в правительстве постоянно недожирают.

52
961
 
 Евгений Цуканов
18.08.2017
  2573
 Кабмин (10491)

"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа.

Министр обороны США приедет в Украину, чтобы собственными глазами увидеть «восьмое чудо Света» – верховного главнокомандующего, торгующего с агрессором.

52
2476
 
 Влад Просто
20.08.2017
  3645
 Порошенко (13609)

Благодаря своему президенту молодые россияне получили реальную возможность стать в мирное время Героями России. Посмертно.

51
758
 
 YV
18.08.2017
  3301
 Путин (24156)

В нашей стране не может сесть полицай за избиение, не может сесть судья за сбитого пешехода, не может сесть депутат и чиновник за коррупционные схемы, не может сесть журналист за враньё… Потому, что не может.

Но в любой момент могу сесть я и такой, как я, за литовские номера на тачке, за биткоин в кошельке, за счёт на “Payoneer”, за посадку деревьев на пустыре, за то, остались, не уехали, работаем, платим налоги и корчим из себя граждан.

И всё потому, что у главной проблемы Украины есть фамилия, имя, отчество, день рождения и бизнес под названием ЗАО «Украина».

51
859
 
 YV
18.08.2017
  3125
 украинцы (2567)
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Цензор.НЕТАнекдотыПо последним опросам, россияне, в принципе, не против возрождения монархии, но при условии переноса столицы в…
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