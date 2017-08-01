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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140849

-Изя, а почему Путин придолбался именно к Шуберту, а не к Чайковскому, например?
-Потому, Сёма, что Чайковский не ходил к женщинам.

2
02
 
 YV
23.08.2017
  60
 Путин (9953)
 ТОП недели

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

81
687
 
 YV
17.08.2017
  4015
 Россия (71951)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

77
1087
 
 ot63
20.08.2017
  4021
 Крым (20522)

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

77
582
 
 YV
18.08.2017
  2938
 Путин (24156)

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

75
277
 
 YV
20.08.2017
  3751
 Песков (740)

Как выглядит извне политика Кремля.

Это, когда ты нажираешься слабительного, с целью нагадить соседу, но не успеваешь...

70
171
 
 Сергей76
16.08.2017
  3450
 Россия (71951)

-Зачем Путлеру Мекка в Крыму?
-Чтобы бараньему лохторату было где МЕКАТЬ!!!!

68
472
 
 Свидетель Покращення
21.08.2017
  3610
 Путин (24156)

- Вы слышали? Россия сменила посла России в США!
- Это фигня! Вот, помнится, Турция сменила посла России в Турции... Вот то был номер!

64
266
 
 Антип61
22.08.2017
  2718
 Россия (71951), Турция (2049)

На российском ТВ рекламируется рассрочка на канцтовары. Рассрочка - на карандаши. Ипотека - на ластики. Договор инвестиций на контурные карты.

Сверхдержава на марше.

56
258
 
 Юрий Владимирович
20.08.2017
  3985
 Россия (71951)

Стиль у Путина незамысловатый - пальто Nina Ricci, костюмы Brioni, обувь Baldinini, галстуки Valentino, часы Patek Philippe, очки Cartier.

Сразу видно – патриот России и сторонник импортозамещения.

55
358
 
 YV
22.08.2017
  3021
 Путин (24156)

Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...

55
560
 
 YV
19.08.2017
  3409
 Песков (740)

Не того молнией убило в Крыму, ой не того!... ©

53
457
 
 YV
21.08.2017
  1960
 Крым (20522)

"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа.

Министр обороны США приедет в Украину, чтобы собственными глазами увидеть «восьмое чудо Света» – верховного главнокомандующего, торгующего с агрессором.

52
2476
 
 Влад Просто
20.08.2017
  3615
 Порошенко (13605)

Что-то со снаряжением "крымского диверсанта" не так... Пила без тризуба, граната без надписи "Слава Украине", в паспорте нет визитки Яроша!

Не верю!!! (с).

52
355
 
 Свидетель Покращення
16.08.2017
  3015
 Крым (20522)

Из-за того, что украинцы много едят, в правительстве постоянно недожирают.

52
961
 
 Евгений Цуканов
18.08.2017
  2559
 Кабмин (10489)

Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!

51
556
 
 Свидетель Покращення
22.08.2017
  2533
 украинцы (2567)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Изя, а почему Путин придолбался именно к Шуберту, а не к Чайковскому, например? -Потому, Сёма, что Чайковский не ходил к…
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