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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140812

- Куме, а де вештався Путін аж цілий тиждень?
- Так он про это рассказал детям в Крыму. У Путина не складываются отношения с женщинами, поэтому он пошел в профессиональную женскую среду и заразился "болезнью Шуберта". Потом Путина современная, не имеющая аналогов российская медицина лечила всю неделю. Поэтому он и советует детям так не делать...

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 Разноязычный Украинец
22.08.2017
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 Путин (9953)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Куме, а де вештався Путін аж цілий тиждень? - Так он про это рассказал детям в Крыму. У Путина не складываются отношения…
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