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- Куме, а де вештався Путін аж цілий тиждень?
- Так он про это рассказал детям в Крыму. У Путина не складываются отношения с женщинами, поэтому он пошел в профессиональную женскую среду и заразился "болезнью Шуберта". Потом Путина современная, не имеющая аналогов российская медицина лечила всю неделю. Поэтому он и советует детям так не делать...
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