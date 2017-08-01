Анекдоты
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- Вы не знаете, почему сын Димы Пескова Николай, ну тот, что от первого брака, сидел в тюряге Великобритании? Неужели правда, что за грабеж и нанесение телесный повреждений?
- Ну, что вы, это всё наговоры гейропейцев на нашего соратника Путина, Пескова. Это подлые англосаксы таким образом хотели отомстить России. Коленька Песков он же правнук нашего первого красного маршала Семёна Будённого. Вот за это он и пострадал.
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Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...
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