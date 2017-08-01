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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140797

Следующим шагом давления США на вату станет требование к россиянам оформлять американские визы у своих исторических предков в Киеве или Пекине. Такое себе "восстановление исторической справедливости"...

11
011
 
 Разноязычный Украинец
22.08.2017
  473
 Россия (10161), США (165)
 ТОП недели

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

80
686
 
 YV
17.08.2017
  3872
 Россия (71936)

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

77
582
 
 YV
18.08.2017
  2789
 Путин (24152)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

72
1082
 
 ot63
20.08.2017
  3687
 Крым (20514)

Как выглядит извне политика Кремля.

Это, когда ты нажираешься слабительного, с целью нагадить соседу, но не успеваешь...

69
170
 
 Сергей76
16.08.2017
  3372
 Россия (71936)

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

68
270
 
 YV
20.08.2017
  3454
 Песков (740)

-Зачем Путлеру Мекка в Крыму?
-Чтобы бараньему лохторату было где МЕКАТЬ!!!!

57
360
 
 Свидетель Покращення
21.08.2017
  3159
 Путин (24152)

Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...

54
559
 
 YV
19.08.2017
  3253
 Песков (740)

"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа.

Министр обороны США приедет в Украину, чтобы собственными глазами увидеть «восьмое чудо Света» – верховного главнокомандующего, торгующего с агрессором.

51
2273
 
 Влад Просто
20.08.2017
  3360
 Порошенко (13587)

Что-то со снаряжением "крымского диверсанта" не так... Пила без тризуба, граната без надписи "Слава Украине", в паспорте нет визитки Яроша!

Не верю!!! (с).

51
354
 
 Свидетель Покращення
16.08.2017
  2966
 Крым (20514)

Благодаря своему президенту молодые россияне получили реальную возможность стать в мирное время Героями России. Посмертно.

51
758
 
 YV
18.08.2017
  3210
 Путин (24152)

На российском ТВ рекламируется рассрочка на канцтовары. Рассрочка - на карандаши. Ипотека - на ластики. Договор инвестиций на контурные карты.

Сверхдержава на марше.

51
253
 
 Юрий Владимирович
20.08.2017
  3709
 Россия (71936)

Из-за того, что украинцы много едят, в правительстве постоянно недожирают.

50
959
 
 Евгений Цуканов
18.08.2017
  2488
 Кабмин (10489)

Украина – земля, поцелованная Богом. Здесь творятся чудеса. Слепые прозревают. Правда, не сразу. Например, для прозрения миссии ОБСЕ (признать что россияне воюют в Украине) понадобилось 3,5 года. Но лучше поздно, чем никогда.

49
1059
 
 ot63
17.08.2017
  2423
 ОБСЕ (2770)

В нашей стране не может сесть полицай за избиение, не может сесть судья за сбитого пешехода, не может сесть депутат и чиновник за коррупционные схемы, не может сесть журналист за враньё… Потому, что не может.

Но в любой момент могу сесть я и такой, как я, за литовские номера на тачке, за биткоин в кошельке, за счёт на “Payoneer”, за посадку деревьев на пустыре, за то, остались, не уехали, работаем, платим налоги и корчим из себя граждан.

И всё потому, что у главной проблемы Украины есть фамилия, имя, отчество, день рождения и бизнес под названием ЗАО «Украина».

49
857
 
 YV
18.08.2017
  3038
 украинцы (2567)

Россияне действуют по принципу - где я нагадил, там и русский мир!

48
755
 
 ot63
18.08.2017
  2085
 Россия (71936)
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Цензор.НЕТАнекдотыСледующим шагом давления США на вату станет требование к россиянам оформлять американские визы у своих исторических…
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