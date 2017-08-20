Анекдоты
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Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...
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В нашей стране не может сесть полицай за избиение, не может сесть судья за сбитого пешехода, не может сесть депутат и чиновник за коррупционные схемы, не может сесть журналист за враньё… Потому, что не может.
Но в любой момент могу сесть я и такой, как я, за литовские номера на тачке, за биткоин в кошельке, за счёт на “Payoneer”, за посадку деревьев на пустыре, за то, остались, не уехали, работаем, платим налоги и корчим из себя граждан.
И всё потому, что у главной проблемы Украины есть фамилия, имя, отчество, день рождения и бизнес под названием ЗАО «Украина».
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