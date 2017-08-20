EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140751

Новый посол РФ в США Антонов является овощем старого гэбешного посола.

4
04
 
 Murlin Murloff
22.08.2017
  289
 США (165)
 ТОП недели

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

80
686
 
 YV
17.08.2017
  3839
 Росія (7382)

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

77
582
 
 YV
18.08.2017
  2753
 Путін (1731)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

72
981
 
 ot63
20.08.2017
  3611
 Крим (3847)

Как выглядит извне политика Кремля.

Это, когда ты нажираешься слабительного, с целью нагадить соседу, но не успеваешь...

69
170
 
 Сергей76
16.08.2017
  3347
 Росія (7382)

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

67
269
 
 YV
20.08.2017
  3395
 Пєсков (304)

Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...

53
558
 
 YV
19.08.2017
  3215
 Пєсков (304)

-Зачем Путлеру Мекка в Крыму?
-Чтобы бараньему лохторату было где МЕКАТЬ!!!!

53
356
 
 Свидетель Покращення
21.08.2017
  2999
 Путін (1731)

Хуг о российских наемниках на Донбассе:
- Наблюдатели видели знаки отличия РФ, но выводы не относятся к нашим полномочиям.

Хуг в детстве на уроке истории:
- Хрен его знает, что за войска взяли Берлин в 1945, хотя какие-то знаки различия там и были...

52
153
 
 Антип61
15.08.2017
  3260
 Донбас (7832)

На российском ТВ рекламируется рассрочка на канцтовары. Рассрочка - на карандаши. Ипотека - на ластики. Договор инвестиций на контурные карты.

Сверхдержава на марше.

51
253
 
 Юрий Владимирович
20.08.2017
  3649
 Росія (7382)

Что-то со снаряжением "крымского диверсанта" не так... Пила без тризуба, граната без надписи "Слава Украине", в паспорте нет визитки Яроша!

Не верю!!! (с).

51
354
 
 Свидетель Покращення
16.08.2017
  2954
 Крим (3847)

Благодаря своему президенту молодые россияне получили реальную возможность стать в мирное время Героями России. Посмертно.

51
758
 
 YV
18.08.2017
  3188
 Путін (1731)

"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа.

Министр обороны США приедет в Украину, чтобы собственными глазами увидеть «восьмое чудо Света» – верховного главнокомандующего, торгующего с агрессором.

50
2272
 
 Влад Просто
20.08.2017
  3304
 Порошенко (3849)

Из-за того, что украинцы много едят, в правительстве постоянно недожирают.

50
959
 
 Евгений Цуканов
18.08.2017
  2471
 Кабмін (1852)

В нашей стране не может сесть полицай за избиение, не может сесть судья за сбитого пешехода, не может сесть депутат и чиновник за коррупционные схемы, не может сесть журналист за враньё… Потому, что не может.

Но в любой момент могу сесть я и такой, как я, за литовские номера на тачке, за биткоин в кошельке, за счёт на “Payoneer”, за посадку деревьев на пустыре, за то, остались, не уехали, работаем, платим налоги и корчим из себя граждан.

И всё потому, что у главной проблемы Украины есть фамилия, имя, отчество, день рождения и бизнес под названием ЗАО «Украина».

49
857
 
 YV
18.08.2017
  3017
 українці (238)

Россияне действуют по принципу - где я нагадил, там и русский мир!

48
755
 
 ot63
18.08.2017
  2072
 Росія (7382)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыНовый посол РФ в США Антонов является овощем старого гэбешного посола.
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти