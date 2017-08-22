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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 140744

В России составили рейтинг преемников Путина, в смысле тех, кто будет за него сидеть.

 
00
 
 Евгений Цуканов
22.08.2017
  31
 Путин (9953)
 ТОП недели

Противникам западной цивилизации пора бы запретить въезд в западную цивилизацию.

80
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 YV
17.08.2017
  3809
 Россия (71932)

Плохо не то, что Путин постоянно куда-то исчезает. Плохо, что он постоянно оттуда возвращается...

77
582
 
 YV
18.08.2017
  2721
 Путин (24152)

Крымчане похожи на пациентов дурдома, которые так сильно боялись украинских фашистов, что со страха присоединились к четвёртому рейху.

И притом, что они ни одного живого бандеровца в глаза не видели .

72
981
 
 ot63
20.08.2017
  3552
 Крым (20509)

Беда России не в дураках и дорогах, а в том, что к мощам прикладываются миллионы, а к заповедям - единицы…

70
171
 
 Злой казак
15.08.2017
  3083
 Россия (71932)

Как выглядит извне политика Кремля.

Это, когда ты нажираешься слабительного, с целью нагадить соседу, но не успеваешь...

69
170
 
 Сергей76
16.08.2017
  3329
 Россия (71932)

Раскрыт секрет сверхдорогих часов Дмитрия Пескова — никакой он не коррупционер, это ему сын в Лондоне украл.

66
268
 
 YV
20.08.2017
  3339
 Песков (740)

"Киевэнерго" обнародовало новые тарифы на горячую воду и отопление.

Обнародовало – это когда для народа, а раз повысило – обахметило.

53
457
 
 Влад Просто
15.08.2017
  3354
 Ахметов (1993)

Песков - это ходячий анекдот. Нет лучшего спикера для власти, отстаивающей традиционные ценности русского православного патриотизма, чем отец детей-мажоров (французов и англичан) и одновременно - муж гламурной фигуристки с грин-кард и детьми-американцами, на которой он женат третьим браком...

53
558
 
 YV
19.08.2017
  3183
 Песков (740)

Хуг о российских наемниках на Донбассе:
- Наблюдатели видели знаки отличия РФ, но выводы не относятся к нашим полномочиям.

Хуг в детстве на уроке истории:
- Хрен его знает, что за войска взяли Берлин в 1945, хотя какие-то знаки различия там и были...

52
153
 
 Антип61
15.08.2017
  3248
 Донбасс (15807)

Что-то со снаряжением "крымского диверсанта" не так... Пила без тризуба, граната без надписи "Слава Украине", в паспорте нет визитки Яроша!

Не верю!!! (с).

51
354
 
 Свидетель Покращення
16.08.2017
  2942
 Крым (20509)

Благодаря своему президенту молодые россияне получили реальную возможность стать в мирное время Героями России. Посмертно.

51
758
 
 YV
18.08.2017
  3164
 Путин (24152)

"Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США", - в АП подтвердили встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа.

Министр обороны США приедет в Украину, чтобы собственными глазами увидеть «восьмое чудо Света» – верховного главнокомандующего, торгующего с агрессором.

50
2272
 
 Влад Просто
20.08.2017
  3261
 Порошенко (13587)

А лет через пятьдесят молодые люди будут с умным видом рассказывать, что Путин был великим правителем и зря его тогда расстреляли...

50
1464
 
 YV
15.08.2017
  3040
 Путин (24152)

-Ну, чё, Димон, чё говорим?
-Как всегда, Владимир Владимирович, что шахтеры откопали в шахте ракетные двигатели, а трактористы отвезли их в КНДР...

50
353
 
 Свидетель Покращення
15.08.2017
  3169
 Путин (24152)

Из-за того, что украинцы много едят, в правительстве постоянно недожирают.

50
959
 
 Евгений Цуканов
18.08.2017
  2455
 Кабмин (10488)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ России составили рейтинг преемников Путина, в смысле тех, кто будет за него сидеть.
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